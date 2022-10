Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-15 dan Klasemen: Ada Laga Besar Chelsea vs Arsenal

Jadwal Liga Inggris lainnya pada pekan ke-15 adalah Manchester City vs Fulham, Everton vs Leicester City dan Aston Villa vs Manchester United.

Selain laga Chelsea vs Arsenal, jadwal Liga Inggris pekan ke-15 juga akan menampilkan laga besar lain: Tottenham Hotspur vs Liverpool. Kondisi kedua tim berbeda dari musim sebelumnya. Saat ini, Spurs ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 26, unggul 10 angka dari lawannya yang menempati posisi kesembilan.

Posisi terkini kedua tim dalam klasemen hampir senada dengan rekor pertemuan kedua tim. Arsenal masih lebih unggul. Dalam lima duel terakhir, The Gunners mampu tiga kali mengalahkan Chelsea. Sedangkan The Blues menang dua kali.

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-15. Ada laga besar Chelsea vs Arsenal yang akan hadir pada Minggu malam, 6 November 2022.

Jadwal Bola Senin Malam Ini 31 Oktober: Elche vs Getafe, Verona vs AS Roma

Jadwal Bola Senin Malam Ini 31 Oktober: Elche vs Getafe, Verona vs AS Roma

Jadwal bola malam ini akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol dan Liga Italia. Ada laga Elche vs Getafe serta Verona vs AS Roma.

Baca Selengkapnya