Jadwal Liga Inggris Chelsea vs Arsenal: Arteta Yakin Paceklik Gol Gabriel Jesus Segera Berakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 akan menampilkan laga Chelsea vs Arsenal. Kedua tim akan berhadapan di Stamford Bridge pada Minggu malam, 6 November 2022.

Menjelang pertandingan ini, Pelatih Arsenal Mikel Arteta bicara Gabriel Jesus yang belakangan kerap dikritik karena mandul. Arteta berharap pemain itu segera menemukan kembali ketajamannya.

Jesus tampil saat Arsenal mengalahkan Zurich 1-0 di Liga Europa, Jumat dinihari tadi. Namun, dia gagal mencetak gol, sehingga memperpanjang puasa golnya menjadi delapan pertandingan.

Pemain ini barumencetak lima gol dalam 17 pertandingan untuk Arsenal di semua kompetisi sejak ia bergabung dari Manchester City. Ia terakhir kali mencetak gol dalam kemenangan 3-1 di Liga Inggris atas rivalnya Tottenham Hotspur pada 1 Oktober.

Arteta yakin kondisi itu akan berubah. "Itu akan berubah (nasib buruknya)," kata Arteta kepada wartawan, Kamis.

“Dia mendapatkan situasi, dia mendapatkan peluang, dia berkontribusi banyak untuk tim, dia membantu memenangi pertandingan. Cara dia bersaing untuk setiap bola dalam setiap aksinya adalah luar biasa," kata pelatih asal Spanyol itu.

Arteta yakin, dengan kesabaran, gol Jesus akan kembali hadir. “Itu akan datang, dia harus bersabar, dia telah melalui itu di masa lalu dan dia perlu mengambil pelajaran dari hal itu. Ia juga tidak boleh berhenti melakukan hal-hal lain yang dia lakukan dengan sangat baik, karena itu akan mempertahankan levelnya dan tim."

Duel Besar

Laga Arsenal melawan Chelsea, yang berlangsung Minggu malam mulai 18.00 WIB, akan menjadi duel menarik antara dua klub besar yang tengah mengalami kondisi berbeda. Arsenal saat ini masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan mengemas nilai 31 dari 12 laga. Mereka unggul dua angka dari Manchester City yang ada di posisi kedua.

Chelsea, yang gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, menempati urutan keenam klasemen dengan nilai 21. Mereka tertinggal dua poin dari Manchester City yang baru menggesernya dari posisi kelima.

Posisi terkini kedua tim dalam klasemen hampir senada dengan rekor pertemuan kedua tim. Arsenal masih lebih unggul. Dalam lima duel terakhir, The Gunners mampu tiga kali mengalahkan Chelsea. Sedangkan The Blues menang dua kali.

Selain Chelsea vs Arsenal, jadwal Liga Inggris pekan ke-15 juga akan menampilkan laga besar lain: Tottenham Hotspur vs Liverpool. Selain itu ada Manchester City vs Fulham, Everton vs Leicester City dan Aston Villa vs Manchester United.

