Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-13: Barcelona vs Almeria, Rayo Vallecano vs Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-13. Real Madrid dan Barcelona akan kembali bersaing berebut posisi teratas klasemen.

Real Madrid saat ini masih memuncaki klasemen. Namun, hasil seri 1-1 yang diraih atas Girona membuat selisih poin mereka dengan Barcelona di posisi kedua terpangkas menjadi satu.

Pekan ini, Barcelona akan bermain lebih dahulu. Mereka akan menjamu Almeria, pada Minggu dinihari, 6 November.

Barcelona akan memasuki laga ini dengan kondisi muram. Mereka baru saja kandas di Liga Champions dan turun kasta ke Liga Europa. Posisi Xavi sebagai pelatih pun disebut-sebut mulai terancam. Karena itu, bila kalah dalam laga nanti, tekanan yang datang akan lebih menyulitkan.

Baca Juga: Arteta Tepis Spekulasi Akan Jadi Pelatih Barcelona

Barcelona lebih diuntungkan dari segi lawan yang dihadapi. Almeria ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 13. Lawan Real Madrid, Rayo Vallecano, kini menempati posisi kesembilan dengan nilai 18.

Laga Rayo Vallecano vs Real Madrid baru akan berlangsung Selasa dinihari, 8 November 2022.

Selain aksi Real Madrid dan Barcelona, pekan ini juga akan hadir laga Atletico Madrid vs Espanyol, Real Sociedad vs Valencia, dan Real Betis vs Sevilla.

Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-13

(Live Bein Sport)

Sabtu, 5 November 2022

03:00 WIB Girona vs Athletic Bilbao

20:00 WIB Getafe vs Cadiz

22:15 WIB Real Valladolid vs Elche.

Minggu, 6 November 2022

00:30 WIB Celta Vigo vs Osasuna

03:00 WIB Barcelona vs Almeria

20:00 WIB Atletico Madrid vs Espanyol

22:15 WIB Real Sociedad vs Valencia.

Senin, 7 November 2022

00:30 WIB Villarreal vs Real Mallorca

03:00 WIB Real Betis vs Sevilla.

Selasa, 8 November 2022

03:00 WIB Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

Selanjutnya: Top Skor Liga Spanyol