Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 13: Barcelona ke Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 6 November 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-13. Barcelona, Osasuna dan Real Valladolid menang.

Barcelona berhasil merebut puncak klasemen sementara Liga Spanyol setelah menang 2-0 atas Almeria di Stadion Spotify Camp Nou.

Barca memenangi pertandingan ini berkat gol Ousmane Dembele dan Frenkie de Jong. Robert Lewandowski gagal mencetak gol dari titik penalti.

Pelatih Barcelona Xavi menurunkan Gerard Pique sebagai starter dan bermain selama 85 menit. Bek itu melakukan laga terakhirnya untuk Barca karena sudah memutuskan untuk pensiun.

Kemenangan untuk sementara membuat Barcelona menempati puncak klasemen, menggeser Real Madrid yang baru main pada Senin, 8 November 2022. Barcelona mengumpulkan 34 poin, unggul dua angka dari Los Blancos.

Sementara Almeria masih berada di posisi papan bawah dengan nilai 13, berjarak 2 poin dari bibir jurang degradasi.

Dalam pertandingan lain, Osasuna menang 2-1 saat berlaga di kandang Celta Vigo. Real Valladolid menang 2-1 atas Elche, sedangkan Getafe ditahan Cadiz 0-0.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-13

(Live Bein Sport)

Sabtu, 5 November 2022

Girona vs Athletic Bilbao 2-1

Getafe vs Cadiz 0-0

Real Valladolid vs Elche 2-1

Celta Vigo vs Osasuna 1-2

Barcelona vs Almeria 2-0.

Minggu, 6 November 2022

20:00 WIB Atletico Madrid vs Espanyol

22:15 WIB Real Sociedad vs Valencia.

Senin, 7 November 2022

00:30 WIB Villarreal vs Real Mallorca

03:00 WIB Real Betis vs Sevilla.

Selasa, 8 November 2022

03:00 WIB Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

Selanjutnya: Top Skor Liga Spanyol