Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur vs Liverpool 1-2, Salah Jadi Penentu Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akhirnya bisa meraih kemenangan dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-15, Ahad, 6 November 2022. Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool berakhir dengan skor 2-1. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan bagi the Reds dalam laga tersebut.

Pada babak pertama Liverpool berupaya menguasai permainan. Mereka mencoba memegang kendali dengan menerapkan umpan atau passing antarpemain.

Tekanan yang diberikan ke lini pertahanan Tottenham akhirnya membuahkan gol pada menit ke-11. Bermula dari operan Darwin Nunez di sisi kiri lapangan, Mohamed Salah yang menerima bola langsung melepaskan tembakan ke sudut gawang yang gagal ditepis kiper Hugo Lloris. Skor 1-0 untuk Liverpool.

Spurs berupaya untuk mengejar. Lini depan tim asuhan Antonio Conte ini mengandalkan Harry Kane dan Ivan Perisic. Beberapa kali tuan rumah mencoba menyerang, tapi barisan pertahanan the Reds cukup solid.

Meski demikian, justru Liverpool kembali mencetak gol pada menit 40. Kali ini karena kesalahan bek Spurs, Eric Dier, yang tidak bisa menyapu bola lambung dari kiper Liverpool. Bola yang disundur Dier justru disambut dengan cepat oleh Mohamed Salah. Dengan cekatan pemain asal Mesir itu kembali menaklukkan kiper Lloris. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Liverpool dan bertahan hingga babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, situasi relatif tidak berubah. Spurs yang mencoba mencetak gol mendapat perlawanan dari Liverpool. Spurs nyaris menciptakan peluang emas saat Harry Kane mencoba merebut bola dari kiper Alisson. Namun, kiper asal Brasil tersebut buru-buru membuang jauh bola dari areanya.

Pergantian pemain dilakukan Antonio Conte dan Jurgen Klopp. Spurs menarik keluar Emerson Royal dan Ryan Sessegnon serta memainkan Matt Doherty dan Dejan Kulusevski. Sementara Liverpool mengganti Roberto Firmino, Harvey Elliott dan menurunkan Curtis Jones serta Jordan Henderson.

Pada menit 70 akhirnya Harry Kane bisa menuntaskan pekerjaannya. Menerima umpan dari Kulusevski, pemain andalan Timnas Inggris itu melepaskan tendangan dari sudut yang cukup sempit untuk menjebol gawang Alisson. Skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Liverpool.

Spurs terus berupaya melancarkan serangan, tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh lini pertahanan the Reds yang mengandalkan Virgil van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, dan Robertson. Hingga tambahan waktu empat menit, tuan rumah tidak bisa mengemas gol lagi. Duel Tottenham Hotspur vs Liverpool berakhir dengan skor 1-2.

Atas raihan tiga poin, posisi Liverpool kini berada di peringkat delapan klasemen Liga Inggris dengan koleksi 19 poin. Sedangkan Tottenham stagnan di peringkat empat meraih 26 poin.

Hasil Liga Inggris Pekan ke-15

Sabtu, 5 November 2022

Leeds vs Bournemouth 4-3

Manchester City vs Fulham 2-1

Nottingham Forest vs Brentford 2-2

Wolves vs Brighton 2-3

Everton vs Leicester City 0-2

Minggu, 6 November 2022

Chelsea vs Arsenal 0-1

Aston Villa vs Manchester United 3-1

Southampton vs Newcastle 1-4

West Ham vs Crystal Palace 1-2

Tottenham vs Liverpool 1-2

