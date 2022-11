Aston Villa vs Manchester United 3-1, Erik Ten Hag: Kami Gagal Dalam Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United, Erik Ten Hag, tak bisa menutupi rasa kecewa usai menelan kekalahan dari Aston Villa dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-15. Duel Aston Villa vs Manchester United berakhir dengan skor 3-1 pada Ahad dinihari, 6 November 2022 waktu Indonesia.

Ironisnya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dalam laga tersebut tidak bisa mencetak gol. Satu-satunya gol Manchester United terjadi akibat aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Jacob Ramsey pada menit 45. Sedangkan tiga gol Aston Villa datang dari Leon Bailey (menit 7), Lucas Digne (11), dan Jacob Ramsey (49).

Usai pertandingan, Erik Ten Hag menyoroti soal lini pertahanan Manchester United yang rapuh. Barisan pertahanan Man United pada pertandingan itu dikawal oleh Luke Shaw (digantikan Tyrell Malacia), Lisandro Martinez, Viktor Lindelof, dan Diogo Dalot.

"Ketika Anda memulai permainan seperti ini, Anda akan dikalahkan," kata Ten Hag mengutip dari Reuters. “Karena kami tidak bermain menekan. Hari ini kami tidak melakukannya sejak awal, terutama di awal pertandingan dan kami kehilangan keseimbangan."

Manajer asal Belanda itu menegaskan para pemain tidak disiplin dan mengikuti aturan dalam bertahan. “Para pemain di lapangan harus memenangkan pertandingan dan jika mereka melakukan pekerjaan mereka 100 persen, dengan semangat dan keinginan, mengikuti aturan dan prinsip sepak bola maka kami menang," ujarnya.

Selain itu, Ten Hag juga menilai para pemain terlalu jauh dalam memainkan bola. Menurut dia, ada satu momen di mana Christian Eriksen seharusnya bisa memaksimalkan umpan untuk Cristiano Ronaldo. Namun, hal itu tidak terjadi.

Atas hasil negatif itu, untuk sementara Manchester United berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris mengemas 23 poin. Sedangkan Aston Villa naik ke posisi 13 dengan 15 poin.

Hasil Liga Inggris Pekan ke-15

Sabtu, 5 November 2022

Leeds vs Bournemouth 4-3

Manchester City vs Fulham 2-1

Nottingham Forest vs Brentford 2-2

Wolves vs Brighton 2-3

Everton vs Leicester City 0-2

Minggu, 6 November 2022

Chelsea vs Arsenal 0-1

Aston Villa vs Manchester United 3-1

Southampton vs Newcastle 1-4

West Ham vs Crystal Palace 1-2

Tottenham Hotspur vs Liverpool 1-2

REUTERS