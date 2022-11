Jadwal Piala Dunia 2022 Selasa 22 November: 4 Laga, Ada Aksi Argentina, Prancis, dan Polandia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia 2022 pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 23 November, akan menampilkan empat pertandingan dari Grup C dan D. Argentina, Prancis, dan Polandia akan berlaga di partai berbeda.

Dari Grup C, akan hadir laga Argentina vs Arab Saudi pada 17.00 WIB. Sedangkan pertandingan Meksiko vs Polandia akan berlangsung mulai 17.00 WIB.

Argentina dijagokan banyak pihak untuk menjuarai grup ini. Lionel Messi dan kawan-kawan bahkan disebut sebagai salah satu kandidat juara.

Mereka memiliki ranking tertinggi di antara peserta Grup B lainnya, yakni 3. Meksiko di posisi 13, Polandia di urutan ke-26, dan Arab Saudi menghuni ranking 51.

Laga Meksiko vs Polandia yang berlangsung malam ini akan jadi penentu langkah kedua tim. Pemenang dalam pertandingan nanti diperkirakan akan jadi pendamping Argentina ke babak 16 besar.

Dari Grup D, malam ini akan hadir laga Denmark vs Tunisia pada 20.00 WIB. Sedangkan pertandingan Prancis vs Australia baru akan digelar Rabu dinihari, mulai 02.00 WIB.

Prancis (ranking 4) adalah juara bertahan. Meski baru kehilangan Karim Benzema karena cedera, mereka tetap diunggulkan untuk menjadi juara grup ini.

Denmark (10) disebut-sebut akan jadi runner-up. Namun, Tunisia (30) bisa mengubah prediksi itu bila mampu mengalahkannya dalam laga malam nanti. Australia (38) juga memiliki potensi untuk membuat kejutan.

Jadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini

Selasa, 22 November 2022

17:00 WIB: Argentina vs Arab Saudi (SCTV, Vidio, Moji)

20.00 WIB: Denmark vs Tunisia (SCTV, Vidio)

23:00 WIB: Meksiko vs Polandia (SCTV, Vidio, Moji).

Rabu, 23 November 2022

02:00 WIB: Prancis vs Australia (SCTV, Vidio, Moji).

