Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022 Hari Ketiga: Argentina Keok, Polandia Seri, Prancis Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 23 November, yang merupakan hari ketiga turnamen, menampilkan empat pertandingan dari Grup C dan D. Argentina kalah, Polandia tertahan, sedangkan Prancis menang.

Dari Grup C, kejutan terjadi. Timnas Argentina dikalahkan Arab Saudi 1-2 di di Stadion Lusail, Qatar. Rekor fantastis 36 laga tak terkalahkan milik Tim Tango berakhir, sekaligus peluang mereka untuk lolos pun terancam.

Arab Saudi juga berhasil membuang kutukan selalu tampil buruk dan kalah dalam pertandingan pertamanya dalam putaran final Piala Dunia.

Lionel Messi membawa Argentina unggul pada menit ke-10 lewat eksekusi penaltinya. Tiga gol Argentina berikutnya dibatalkan karena offside.

Arab Saudi kemudian meraih dua gol pada babak kedua, dalam rentang lima menit. Mereka unggul berkat gol Saleh Alshehri (menit 48) dan Salem Aldawsari (53).

Dalam laga lain di grup sama, laga Polandia vs Meksiko berakhir dengan skor imbang 0-0. Robert Lewandowski gagal mencetak gol dari titik penalti (menit 53) dalam pertandingan di 974 Stadium, Doha, ini.

Dua hasil itu membuat persaingan di Grup C menjadi menarik. Arab Saudi memimpin klasemen dengan nilai 3, Meksiko dan Polandia berurutan ada di posisi 2 dan 3 dengan nilai 1. Argentina yang difavoritkan juara ada di dasar klasemen dengan nilai 0.

Dari Grup D, Timnas Prancis menang 4-1 atas Australia. Mereka seperti tak terpengaruh meski baru kehilangan Karim Benzema yang meninggalkan skuad karena cedera.

Olivier Giroud memborong dua gol buat Les Blues (32 dan 71). Gol lainnya diceploskan Adrien Rabiot (27) dan Kylian Mbappe (68). Sedangkan gol Australia dicetak Alexander Goodwin (9).

Di grup sama, Denmark gagal meraih kemenangan. Mereka ditahan Tunisia 0-0.

Kini, Prancis memimpin klasemen Piala Dunia 2022 grup C dengan nilai 3. Tunisia dan Denmark di posisi kedua dan ketiga dengan nilai 1. Australia ada di posisi terakhir dengan nilai 0.

Piala Dunia 2022 akan kembali berlanjut Rabu malam Ini. Ada empat laga yang akan berlangsung, yakni Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika, dan Belgia vs Kanada.

Rekap Hasil Piala Dunia 2022, Selasa, 22 November:

Argentina vs Arab Saudi 1-2

Denmark vs Tunisia 0-0

Meksiko vs Polandia 0-0

Prancis vs Australia 4-1.

Selanjutnya: Klasemen Piala Dunia 2022 dan jadwal berikutnya