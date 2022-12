Hasil Carabao Cup: Manchester United Kalahkan Burnley 2-0, Lolos ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United lolos ke babak perempat final Carabao Cup (Piala Liga Inggris). Tim asuhan Erik ten Hag itu mengalahkan Burnley dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Old Trafford, Kamis dinihari, 22 Desember 2022.

Christian Eriksen membuka keunggulan MU pada menit ke-27. Gelandang asal Denmark itu menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan umpan Aaron Wan-Bissaka.

Keunggulan itu digandakan Marcus Rashford pada menit ke-57. Ia mencetak gol setelah mendapat assist dari Scott McTominay.

Saat melawan klub Championship ini, MU mengandalkan Anthony Martial sebagai starter di lini depan. Ia didukung Rashford, Bruno Fernandes, dan Alejandro Garnacho di belakangnya.

Di lini tengah, Eriksen dan McTominay jadi andalan. Sedangkan di belakang, Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia mengapit Casemiro dan Victor Lindelof.

MU unggul tipis dalam penguasaan bola (54 persen), namun unggul jauh dalam hal peluang gol (6 berbanding 1).

Hasil Lain dan Jadwal Hari Ini

Dalam pertandingan lain klub Premier League mampu menyingkirkan klub Championship, Blackburn Rovers, dengan kemenangan 4-1. Sedangkan Charlton Athletic yang berlaga di divisi tiga membuat kejutan dengan menyingkirkan klub Premier League, Brighton. Kedua tim bermain 0-0 dan Bharlton menang adu penalti 4-3.

Sehari sebelumnya, Leicester City, Wolves, Southampton, dan Newcaslte United juga lolos. Sedangkan malam ini akan hadir laga besar Manchester City vs Liverpool.

Hasil dan Jadwal Carabao Cup

Rabu dinihari, 21 Desember 2022

Milton Keynes Dons vs Leicester City 0-3

Newcastle United vs Bournemouth 1-0

Southampton vs Lincoln 2-1

Wolves vs Gillingham FC 2-0.

Kamis dinihari, 22 Desember 2022

Blackburn vs Nottingham 1-4

Charlton vs Brighton 0-0 (adu penalti 4-3)

Manchester United vs Burnley 2-0.

Jumat dinihari, 12 Desember 2022

03:00 Manchester City vs Liverpool.

Liverpool adalah juara bertahan di ajang Piala Liga Inggris ini, yang tengah memasuki edisi ke-63.Pemenang kompetisi ini akan lolos ke babak play-off Liga Konferensi 2023-24.

