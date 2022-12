Hasil Carabao Cup: Manchester City Kalahkan Juara Bertahan Liverpool 3-2, Lolos ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil lolos ke babak perempat final Carabao Cup. The Citizens melaju setelah mengalahkan juara betahan Liverpool dengan skor 3-2 dalam pertandingan di Etihad Stadium, Jumat dinihari, 23 Desember 2022.

Man City membuka keunggulan pada menit ke-10. Erling Haaland menjebol gawang Caoimhin Kelleher setelah memanfaatkan umpan silang Kevin De Bruyne.

Liverpool membalas 10 menit kemudian. Fabio Carvalho mencetak gol setelah menersukan umpan James Milner.

Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usia. Pada menit ke-47, Manchester City kembali unggul. Riyad Marez mencetak gol setelah mendapat assist dari Rodri.

Baca Juga: Manchester United Ucapkan 81 Kata Perpisahan buat Ronaldo

Liverpool sempat menyamakan kedudukan lewat Mohamed Salah pada menit ke-48. Namun, Man City kembali unggul pada menit ke-58. Gol Nathan Ake, berdasarkan assist Kevin de Bruyne, memastikan skor akhir menjadi 3-2.

Man City unggul dalam penguasaan bola, mencapai 56 persen. Mereka juga dominan dalam penyerangan: melakukan 18 percobaan tembakan ke gawang lawan, 9 di antaranya terarah. The Reds hanya melakukan 7 percobaan dan 2 yang terarah.

Susunan Pemain

Manchester City (4-3-3): Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Nathan Ake; Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gundogan; Riyad Mahrez, Erling Haaland, Cole Palmer.

Liverpool (4-3-3): Caoimin Kelleher; James Milne, Joel Matip, Joe Gomez, Andy Robertson; Thiago, Stefan Bajecetic, Harvey Elliott; Mohamed Salah, Darwin Nunez, Fabio Carvalho.

Daftar Tim yang Lolos

Manchester City menjadi tim terakhir yang lolos ke babak perempat final. Tim lain yang juga sudah melaju adalah Manchester United, Leicester City, Nottingham Forest, Charlton Athletic, Wolves, Southampton, dan Newcaslte United.

Jadwal pertandingan babak perempat final akan berlangsung pada pekan kedua bulan depan, sekitar tanggal 9 Januari 2022.

Rekap Hasil Carabao Cup

(babak 16 besar)

Rabu dinihari, 21 Desember 2022

Milton Keynes Dons vs Leicester City 0-3

Newcastle United vs Bournemouth 1-0

Southampton vs Lincoln 2-1

Wolves vs Gillingham FC 2-0.

Kamis dinihari, 22 Desember 2022

Blackburn vs Nottingham 1-4

Charlton vs Brighton 0-0 (adu penalti 4-3)

Manchester United vs Burnley 2-0.

Jumat dinihari, 12 Desember 2022

Manchester City vs Liverpool.

Carabao Cup kali ini merupakan edisi ke-63. Pemenang kompetisi ini akan lolos ke babak play-off Liga Konferensi 2023-24. Babak final akan berlangsung 26 Februari 2023.

Baca Juga: Marcus Rashford Mulai Buktikan Diri Bisa Mengisi Tempat Ronaldo