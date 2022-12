Jadwal Liga 1 Jumat 23 Desember: 4 Laga Pekan Ke-17, Termasuk Persija, PSM, dan Arema

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-17 akan tersaji pada Jumat hari ini, 23 Desember 2022. Empat laga akan hadir, dua di antaranya akan disiarkan Indosiar.

Salah satu pertandingan yang akan berlangsung adalah Borneo FC vs PSM Makassar. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, ini akan menjadi bentrokan tim di posisi tiga besar. Pemenang laga ini pun akan bisa naik ke puncak klasemen.

Kedua tim kini memiliki nilai sama (32), yanga terpaut satu angka dari Bali United. Karena itu, tim yang menang dalam laga ini akan bisa menggeser tim juara bertahan ini dari posisi teratas klasemen.

Laga lain yang juga tak kalah menarik adalah PSS Sleman vs Persija Jakarta, yang juga akan disiarkan Indosiar. PSS Sleman akan berusaha menjaga kebangkitan setelah mengalahkan Bali United 2-1. Mereka kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 16.

Persija juga akan berusaha menjaga tren setelah menang 3-2 atas Dewa United. Tim asuhan Thomas Doll itu menghuni posisi kelima klasemen dengan nilai 29.

Jadwal Liga 1 lainnya hari ini adalah Madura United vs RANS Nusantara dan Bhayangkara FC vs Arema FC. Keduanya bisa disaksikan lewat livestreaming di Vidio.

Inilah keempat Liga 1 Hari Ini:

15:00 PSS Sleman vs Persija Jakarta (Indosiar)

15:00 Madura United vs RANS Nusantara (Vidio)

18:00 Bhayangkara FC vs Arema FC (Vidio)

20:15 Borneo FC vs PSM Makassar (Indosiar).

Hasil Liga 1 Sebelumnya dan Jadwal Berikutnya

Kamis, 22 Desember 2022|

PSIS Semarang vs Bali United 0-3.

Sabtu, 24 Desember 2022

15:00 Dewa United vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

15:00 Persita vs Barito Putera (Vidio)

18:00 Persikabo 1973 vs Persib Bandung (Indosiar)

20:15 Persik Kediri vs Persis Solo (Vidio).

Klasemen Liga 1



