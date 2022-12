Jadwal Liga Inggris Senin 26 Desember 2022: Aston Villa vs Liverpool dan Arsenal vs West Ham Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir setelah mengalami jeda karena Piala Dunia 2022 Qatar. Rangkaian laga pekan ke-17 akan berlangsung mulai Senin malam ini, 26 Desember 2022.

Sepanjang malam ini akan hadir tujuh pertandingan. Dua di antaranya, Arsenal vs West Ham dan Aston Villa vs Liverpool, akan disiarkan langsung SCTV.

Arsenal akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen saat menjamu West Ham pada 03.00 WIB nanti. The Gunners kini mengemas nilai 37 dari 14 laga, unggul lima poin dari Manchester City di posisi kedua. Man City baru akan bermain melawan Leeds United pada Kamis dinihari.

Arsenal lebih diunggulkan dalam laga nanti. Lawannya, West Ham, terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 14, hanya unggul satu poin dari Nottingham di zona merah.

Sementara itu, Liverpool akan berusaha menjaga kebangkitan saat menyambangi markas Aston Villa, mulai 00.30 WIB nanti. Mereka terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 22.

The Reds unggul empat angka dari Villa yang ada di urutan ke-12. Mereka akan menjalani partai keduanya selepas jeda kompetisi. Pekan lalu, mereka takluk 2-3 dari Manchester City di babak 16 besar Carabao Cup.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini antara lain akan menampilkan laga Brentford vs Tottenham Hotspur, Everton vs Wolverhampton, dan Leicester City vs Newcastle.

Simak jadwal selengkapnya...