Jadwal Liga Spanyol Bergulir Lagi Kamis Malam Ini 29 Desember, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan kembali hadir Kamis malam ini, 29 Desember 2022, setelah terhenti karena Piala Dunia 2022 Qatar. Barcelona dan Real Madrid akan meneruskan persaingan untuk berebut gelar juara.

Barcelona saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 37 dari 14 laga. Real Madrid ada di posisi kedua dengan nilai 35. Keduanya terpaut jauh dari Real Soceidad di posisi ketiga yang baru mengumpulkan 26 angka.

Barcelona belum akan bermain malam ini. Tim asuhan Xavi Hernandez ini akan menjalani derby Catalan melawan Espanyol pada Sabtu malam. Sedangkan Real Madrid akan menyambangi Real Valladolid sehari sebelumnya.

Kamis malam ini, ada tiga laga yang akan berlangsung. Girona akan melawan Rayo Vallecano, Real Betis menjamu Athletic Bilbao, sedangkan Atletico Madrid akan menghadapi Elche.

Liga Spanyol Pekan ke-15

(Live beIN Sport)

Kamis, 29 Desember 2022

23:00 WIB Girona Vs Rayo Vallecano.

Jumat, 30 Desember 2022

01:15 WIB Real Betis vs Athletic Bilbao

03:30 WIB Atletico Madrid Vs Elche

23:30 WIB Getafe Vs Real Mallorca.

Sabtu, 31 Desember 2022

01:15 WIB Cadiz Vs Almeria

01:15 WIB Celta Vigo Vs Sevilla

03:30 WIB Real Valladolid Vs Real Madrid

20:00 WIB Barcelona Vs Espanyol

22:15 WIB Real Sociedad Vs Osasuna

22:15 WIB Villarreal Vs Valencia.

Klasemen Liga Spanyol





