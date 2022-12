Pertandingan Liga Inggris Boxing Day Tuntas, Jadwal Berikutnya Termasuk di Malam Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-17, yang bertepatan dengan boxing day, sudah usai digelar. Rangkaian pertandingan berikutnya masih akan berlanjut akhir pekan ini saat tahun baru tiba.

Pada pekan ke-17, Arsenal mampu mengokohkan posisinya di puncak klasemen setelah menang 3-1 atas West Ham. Mereka kini mengemas nilai 40 dari 15 laga, unggul lima angka dari Manchester City yang mengalahkan Leeds United 3-1.

Liverpool, Chelsea, dan Manchester United sama-sama menang dalam rangkaian laga boxing dat tersebut. Sedangkan Tottenham Hotspur tertahan.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-18 akan berlangsung mulai Jumat malam waktu setempat, 30 Desember hingga Minggu malam, 1 Januari 2023. Beberapa laga yang akan berlangsung antara lain Liverpool vs Leicester City, Manchester City vs Everton, Wolves vs Manchester United, Brighton vs Arsenal, dan Nottingham Forest vs Chelsea.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-17

Senin, 26 Desember 2022

Brentford vs Tottenham Hotspur 2-2

Crystal Palace vs Fulham 0-3

Everton vs Wolverhampton 1-2

Leicester City vs Newcastle 0-3

Southampton vs Brighton 1-3

Aston Villa vs Liverpool 1-3

Arsenal vs West Ham 3-1.

Selasa, 27 Desember 2022

Chelsea vs Bournemouth 2-0

Manchester United vs Nottingham Forest 3-0.

Rabu, 28 Desember 2022

Leeds United vs Manchester City 1-3.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-18

(Live Vidio)

Sabtu, 31 Desember 2022

02:45: West Ham vs Brentford

03:00: Liverpool vs Leicester (SCTV)

19:30: Wolves vs Manchester United

22:00: Bournemouth vs Crystal Palace

22:00: Fulham vs Southampton

22:00: Manchester City vs Everton

22:00: Newcastle vs Leeds (Moji TV).

Minggu, 1 Januari 2023

00:30: Brighton vs Arsenal (Moji TV)

21:00: Tottenham vs Aston Villa

23:30: Nottingham Forest vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris





