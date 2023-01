Susunan Pemain Indonesia Vs Vietnam di Semifinal Piala AFF 2022 Leg Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat, 6 Januari 2023 mulai pukul 16.30 WIB dan disiarkan langsung oleh RCTI.

Bermain di kandang membuat motivasi pemain Indonesia meningkat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun menjanjikan penampilan terbaik untuk Skuad Garuda. Hasil pertemuan terakhir di Piala AFF 2020 saat laga berakhir dengan skor 0-0 menjadi pelajaran untuknya meramu strategi.

"Kondisi pemain semua baik. Ini pertandingan kandang, jadi saya menjanjikan kepada masyarakat Indonesia dan untuk fans sepak bola Indonesia untuk penampilan yang terbaik dan keren," kata Shin Tae-yong menjelang pertandingan.

Melawan Vietnam, Shin Tae-yong menurunkan pemain terbaiknya. Penjaga gawang Nadeo Arga Winata yang sempat cedera saat melawan Filipina di laga terakhir penyisihan Grup A, kembali turun untuk menahan gempuran para pemain The Golden Star. Di barisan pertahanan, Jordi Amat akan bekerja sama dengan Fachruddin Aryanto dan Rizky Ridho.

Marselino Ferdinan dan Dendy Sulistyawan juga kembali diturunkan sebagai pemain utama. Keduanya mencetak gol ketika Indonesia mengalahkan Filipina di laga terakhir fase grup. Di pertandingan ini, Shin Tae-yong tak memainkan Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani dan Witan Sulaeman sebagai pemain 11 pertama.

Adapun pelatih Vietnam, Park Hang-seo mengatakan, anak asuhnya siap untuk melawan Indonesia. "Saya pikir tim kami sudah siap untuk pertandingan," kata Park.

Berikut daftar susunan pemain Indonesia vs Malaysia

Timnas Indonesia

Nadeo Arga Winata; Jordi Amat, Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto, Pratama Arhan, Rachmat Irianto, Asnawi Mangkualam Bahar; Yakob Sayuri, Marselino Ferdinan, Marc Klok; Dendy Sulistyawan.

Timnas Vietnam

Dang Van Lam; Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Vu Van Than, Bui Tien Dung, Doan Van Hau; Do Hung Dung, Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc; Nguyen Tien Linh.

Sejumlah pemain Timnas Vietnam berlatih menjelang laga semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Januari 2023. Partai semifinal Piala AFF akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

