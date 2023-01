Hasil Liga Italia: Lazio Tersandung Lagi, Ditahan Empoli 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah gol dari Razvan Marin empat menit memasuki waktu tambahan mengantarkan Empoli menahan imbang tuan rumah Lazio 2-2 dalam lanjutan kompetisi Liga Italia Serie A pada Ahad malam, 8 Januari 2023, di Stadio Olimpico, Roma. Harapan manajer Lazio, Maurizio Sarri, untuk finis empat besar di Serie A mendapat pukulan.

Lazio, yang kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di liga, memimpin setelah 77 detik ketika Felipe Anderson menyundul bola dari tendangan bebas. Mattia Zaccagni mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-54 ketika ia melepaskan diri dari pengawalan pemain belakang lawan di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan yang menyentuh Anderson dan mengarah ke gawang.

Namun Francesco Caputo membalaskan satu gol bagi tim tamu tujuh menit sebelum pertandingan berakhir dan Rzvan Marin mencetak gol penyama kedudukan yang mengejutkan di waktu tambahan. Lazio tiga poin di belakang urutan keempat Inter Milan, yang ditahan imbang 2-2 di Monza pada Sabtu lalu. Lazio mengoleksi 31 poin dari 17 pertandingan, terpaut 10 poin dari pemuncak klasemen Serie A, Napoli.

Sementara itu, dalam pertandingan lainnya Spezia unggul empat poin dari zona degradasi setelah meraih hasil imbang 0-0 di kandang melawan Lecce, sedangkan Salernitana bermain imbang 1-1 melawan Torino.

Liga Italia Pekan Ke-17

Ahad, 8 Januari 2023

Salernitana vs Torino 1-1

Lazio vs Empoli 2-2

Spezia vs Lecce 0-0

Baca: Semifinal Piala AFF 2022: Vietnam vs Indonesia di Leg 2 Senin, Dendy: Kami Harus Lebih Baik

REUTERS