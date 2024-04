Klasemen Liga Italia 2023-2024 setelah Inter Milan Menjadi Juara ketika Masih Sisakan 5 Laga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan berebut gelar juara Liga Italia musim 2023-2024 sudah berakhir. Inter Milan menjadi juara ketika masih menyisakan lima pertandingan.

Inter memastikan diri menjadi kampiun setelah menang dalam laga derby lawan AC Milan 2-1 di Stadion San Siro, Selasa dinihari WIB, 23 April 2024.

Kemenangan Inter terjadi berkat gol Francesco Acerbi dan Marcus Thuram. AC Milan sempat memperkecil ketertinggalannya melalui gol Fikayo Tomori.

Laga ini juga berlangsung keras dan diwarnai tiga kartu merah yaitu Denzel Dumfries (Inter), Theo Hernandez dan Davide Calabria (AC Milan).

Tim asuhan Simeone Inzaghi tersebut kini mengemas 86 poin. Dengan lima laga tersisa mereka dipastikan bertahan di puncak klasemen hingga akhir musim karena sudah unggul 17 angka dari AC Milan di peringkat dua.

Inter Milan meraih scudetto dengan catatan apik. Mereka hanya menderita satu kekalahan di liga musim ini dan hanya kebobolan 18 gol, yang paling sedikit dibandingkan tim lainnya.

Inter Milan meraih gelar juara Liga Italia ke-20. Mereka masih berada di bawah Juventus, yang memegang rekor menjuarai Serie A sebanyak 36 kali.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan ke-33

AC Milan vs Inter Milan 1-2

AS Roma vs Bologna 1-3

Monza vs Atalanta 1-2

Salernitana vs Fiorentina 0-2

Torino vs Frosinone 0-0

Sassuolo vs Lecce 0-3

Verona vs Udinese 1-0

Empoli vs Napoli 1-0

Cagliari vs Juventus 2-2

Genoa vs Lazio 0-1.

Klasemen Liga Italia

