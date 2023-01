Jadwal Bola Kamis 12 Januari: Chelsea di Liga Inggris, AS Roma di Coppa Italia, Barca di Piala Super

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 13 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Piala Super Spanyol.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

Laga tunda pekan ketujuh akan hadir malam ini. Fulham akan menjamu Chelea. Kedua tim berada dalam kondisi berbeda.

Fulham akan menyambut lawannya dalam kondisi positif. Mereka terus menang dalam tiga laga sebelumnya.

Secara posisi mereka juga lebih baik dari The Blues yang gagal menang dalam dua laga terakhir. Mereka ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 28, unggul tiga angka dari Chelsea di posisi ke-10.

Jadwal

03:00 Fulham vs Chelsea (live Vidio).

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

Coppa Italia alias Piala Italia akan memulai babak 16 besar. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung. Fiorentina akan melawan Sampdoria, sedangkan AS Roma akan menjamu Genoa.

Sebelumnya sudah ada dua laga yang berlangsung. Inter Milan lolos berkat kemenangan 2-1 atas Parma. Sedangkan AC Milan tersingkir setelah dikalahkan Torino 0-1.

Jadwal

00:00 Fiorentina vs Sampdoria (Bein Sport)

03:00 AS Roma vs Genoa (Bein Sport).

Piala Super Spanyol

Jadwal Piala Super Spanyol atau Supercopa de Espana digelar di Riyadh Arab Saudi, mempertemukan empat tim Liga Spanyol (juara serta runner-up La Liga dan Copa del Rey).

Pertandingan dimulai dari babak semifinal. Malam ini akan hadir laga Real Betis vs Barcelona. Kedua tim akan berusaha menyusul Real Madrid yang sudah lolos dengan menyingkirkan Valencia.

Jadwal

2:00 Real Betis vs Barcelona (Bein Sport).

