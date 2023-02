Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-25, Top Skor, dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-24. Rangkaian pertandiangannya akan berlangsung Sabtu hingga Minggu malam, 18-19 Februari 2023.

Pekan ini akan kembali tersaji persaingan Manchester City dan Arsenal. Man City, yang merupakan juara bertahan, baru saja merebut puncak klasemen dari Arsenal setelah menang 3-1 atas rivalnya saat menjalani laga tunda pekan ke-12.

Baca Juga: Barcelona Berminat Merekrut Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan

Kedua tim memiliki nilai sama (51), hanya berbeda selisih gol. Man City juga sudah menjalani satu laga lebih banyak dari The Gunners.

X

Pada pekan ini, kedua tim akan sama-sama bermain pada Sabtu, 17 Februari 2023. Arsenal akan tampil lebih dahulu dengan melawan tuan rumah Aston Villa. Man City bermain beberapa jam kemudian, di kandang Nottingham Forest.

Pada Sabtu malam juga ada laga Chelsea vs Southampton, Everton vs Leeds United, dan Brighton vs Fulham. Pada Minggu malam, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur akan berlaga dalam pertandingan berbeda.

Baca Juga: Arab Saudi Ikut Berlomba untuk Membeli Manchester United

Liverpool akan berlaga melawan Newcastle United. Mereka akan berusaha menjaga kebangkitan setelah pekan sebelumnya menang 2-0 atas Everton. Kini, The Reds menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 31, tertinggal 9 poin dari Newcastle di posisi keempat.

Man United saat ini ada di posisi ketiga klasemen dengan mengemas nilai 46. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah pekan lalu menang 2-0 atas Leeds United. Lawannya, Leicester City, terus menang dalam dua laga terakhir, tapi hanya menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 24.

Tottenham Hotspur, yang ada di posisi kelima, pekan ini akan menghadapi West Ham, tim urutan ke-16 klasemen. Kedua tim sama-sama gagal menang dalam laga terakhirnya.

Selanjutnya: Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan ke-24, Top Skor, dan Klasemennya