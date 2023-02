Rekap Hasil Liga Europa: Man United, Juventus, Roma, Sevilla Lolos ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 24 Februari 2023, menampilkan rangkaian pertandingan leg kedua babak playoff. Manchester United, Juventus, AS Roma, dan Sevilla lolos ke babak 16 besar.

Manchester United melaju setelah menang 2-1 atas Barcelona di Old Trafford. Mereka melaju dengan agregat kemenangan 4-3.

Man United tertinggal lebih dulu oleh eksekusi penalti Robert Lewandowski pada menit ke-18. Fred menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-47. MU memastikan kemenangan lewat gol yang dicetak Antony pada menit ke-73.

Dalam pertandingan lain, Juventus lolos ke 16 besar Lsetelah mengalahkan Nantes, yang sempat bermain dengan 10 orang, dengan skor 3-0 di Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau, Nantes.

Angel di Maria menjadi sosok protagonis dalam pertandingan itu setelah memborong tiga gol. Letoga golnya memastikan skor agregat menjadi 4-1.

Sementara itu, AS Roma lolos setelah menaklukkan RB Salzburg dengan kemenangan 2-0 di Stadion Olimpico, Roma. Gol Andrea Belotti dan Pualo Dybala memastikan mereka unggul agregat 2-1.

Sevilla juga lolos ke babak 16 besar. Mereka kalh 0-2 saat berlaga di kandang PSV Eindhoven, namun seara agregat unggul 3-2.

Tim lain yang juga lolos adalah Sporting, Bayer Leverkusen, dan Union Berlin.

Hasil Liga Europa Babak Playoff

Midtjylland vs Sporting CP 0-4 (skor agregat 1-5)

Monaco vs Bayer Leverkusen 2-3 (skor agregat 5-5, Leverkusen menang adu penalti 3-5)

Nantes vs Juventus 0-3 (skor akhir 1-4)

PSV vs Sevilla 2-0 (skor akhir 2-3)

AS Roma vs Salzburg 2-0 (2-1)

Manchester United vs Barcelona 2-1 (skor agregat 4-3)

Rennes vs Shakhtar Donetsk 2 (4)- 1 (5) (skor agregat 3-3, Shakhtar Donetsk menang adu penalti)

Union Berlin vs Ajax 3-1 (3-1).

