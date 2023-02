Jadwal Bola Sabtu 25 Februari: Arsenal, Man City, Liverpool, Derby Madrid, Juga Ada Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 26 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-27. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung , yakni:

15:00 PSIS Semarang vs Persita (Indosiar)

17.00 Borneo FC vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-25. Malam ini ada sejumlah laga yang akan berlangsung (live Vidio), yakni:

22:00 Leicester City vs Arsenal

22:00 Leeds United vs Southampton

22:00 Everton vs Aston Villa

22:00 West Ham vs Nottingham Forest

00:30 Bournemouth vs Manchester City (SCTV)

02:45 Crystal Palace vs Liverpool (SCTV).

Arsenal saat ini memasih memuncaki klasemen dengan nilai 54, unggul dua angka dari Manchester City. Leicester ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 24. Adapun Liverpool ada di urutan kedelapan dengan nilai 35, unggul sembilan angka dari Palace yang akan jadi lawannya dan kini ada di posisi 12.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-23. Malam ini akan hadir sederet pertandingan, yakni (Bein Sport, Vidio):

20:00 Espanyol vs Real Mallorca

22:15 Cadiz vs Rayo Vallecano

00:30 Real Madrid vs Atletico Madrid

03:00 Valencia vs Real Sociedad.

Derby Madrid akan menjadi laga yang paling dinantikan. Real Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 51, tertinggal 8 angka dari Barcelona. Ateltico ada di urutan keempat dengan nilai 41.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-24. Dua pertandingan akan berlangsung malam ini, yakni:

00:00 Empoli vs Napoli (Bein Sport, Vidio).

02:45 Lecce vs Sassuolo (Bein Sport, Vidio).

Napoli saat ini menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 62 dari 23 laga. Empoli ada di posisi ke-12 dengan nilai 28. Sementara itu, Lecce menghuni urutan ke-13 klasemen dengan nilai 27 dan Sassuolo di posisi ke-15 dengan nilai 24.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman (Bundesliga) memasuki pekan ke-22. Inilah rangkaian laga yang akan berlansung malam, yang disiarkan Mola TV:

21:30 Hertha Berlin vs Augsburg

21:30 Hoffenheim vs Dortmund

21:30 Koln vs Wolfsburg

21:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

21:30 Werder vs Bremen Bochum

00:30 Schalke vs Stuttgart.

Liga Prancis

Kompetisi Liga Prancis (Ligue 1) akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-25. Inilah jadwal malam ini:

23:00 Angers vs Lyon

03:00 Montpellier vs Lens.

