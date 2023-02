Top 3 Bola: Lionel Messi Pemain Terbaik FIFA, Dugaan Pelecehan Seksual Achraf Hakimi, Jadwal Bola Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler dari dunia sepak bola masih seputar terpilihnya Lionel Messi sebagai pemain terbaik FIFA. Capaian ini tak terlepas dari penampilan impresif bersama timnas Argentina saat menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar.

Dua berita terpopuler lain masih seputar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pemain Paris Saint-German (PSG) Achraf Hakimi dan jadwal bola malam ini. Berikut ringkasan beritanya.

Lionel Messi Pemain Terbaik FIFA

Penyerang Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Argentina, Lionel Messi, meraih penghargaan Pemain Terbaik FIFA kategori pria untuk kedua kalinya. Ia mengalahkan dua pesaingnya: Kylian Mbappe dan pemain Real Madrid, Karim Benzema.

Messi hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut pada acara di Paris, Senin, 28 Februari 2023. Penghargaan tersebut mencakup penilaian pada periode antara awal musim 2021-22 hingga akhir Piala Dunia 2022.

Pengharagaan pemain terbaik FIFA ini tak lepas dari performa Messi di Piala Dunia. Ia membantu Argentina mengakhiri penantian 36 tahun untuk juara. Mantan pemain Barcelona itu juga merebut penghargaan Golden Ball di Qatar, pemain terbaik turnamen, setelah mencetak tujuh gol dan membuat tiga assist.

Messi melengkapi dominasi Argentina di panggung penghargaan FIFA itu. Lionel Scaloni terpilih sebagai pelatih terbaik, sedangkan Emiliano Martinez menjadi kiper terbaik. Bersama Messi, Scaloni dan Martinez berperan besar dalam mengantar Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian 36 tahun.

Pemain Maroko Achraf Hakimi terlihat sedih setelah pertandingan karena Maroko gagal menjadi juara Ketiga Piala Dunia 2022 antara Kroasia vs Maroko di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, 17 Desember 2022. REUTERS/Bernadett Szabo



Pelecehan Seksual Achraf Hakimi

Bek Paris Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi dilaporkan sedang diselidiki oleh kepolisian atas tuduhan pelecehan seksual. Kantor berita Prancis, Le Parisien, melaporkan bahwa pemain internasional Maroko sedang diselidiki kepolisian. Seorang perempuan berusia 24 tahun membuat laporan tersebut pada Minggu, 27 Februari 2023.

Insiden tersebut diduga terjadi di rumahnya di kawasan Boulogne, Paris, pada Sabtu, 25 Februari 2023. Laporan tersebut menyebutkan wanita tersebut mengunjungi rumah pemain berusia 24 tahun itu di Boulogne dengan menggunakan layanan transportasi Uber yang dipesan oleh mantan bek Inter Milan tersebut, setelah berkenalan sebulan sebelumnya. Baca Selengkapnya.

Jadwal Bola Selasa, 28 Februari 2023

Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 29 Februari 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Italia, Piala FA, dan Piala Prancis. Di Liga 1, ada dua pertandingan yang akan berlangsung Rans Nusantara vs Persebaya Surabaya pada pukul 15.00 WIB dan Arema FC vs Persik Kediri pada pukul 17.00 WIB. Kedua pertandingan akan ditayangkan Indosiar.

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-24. Malam ini akan hadir dua pertandingan. Simak jadwalnya (Bein Sport dan Vidio):

00:30 Cremonese vs AS Roma

02:45 Juventus vs Torino.

Berikutnya jadwal Piala FA. Terdapat empat laga pada babak kelima turnamen.

02:15 Stoke City vs Brighton

02:30 Leicester City vs Blackburn

02:45 Fulham vs Leeds United

03:00 Bristol City vs Manchester City.

