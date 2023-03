Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 dan Klasemennya: Ada Laga Besar Liverpool vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-26, yang akan berlangsung secara maraton pada akhir minggu ini. Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Liverpool vs Manchester United.

Duel dua tim Merah ini akan berlangsung di Anfield pada Minggu malam, 5 Maret 2023, mulai 23.30 WIB.

Tuan rumah Liverpool, yang biasa disebut Si Merah, baru saja menang 2-0 atas Wolves, sehingga bisa naik ke posisi ke-6 klasemen. Mereka kini mengemas nilai 39 dari 24 laga, tertinggal 6 angka dari Tottenham Hotspur yang ada di posisi keempat.

X

Manchester United akan berusaha menjaga dan positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Pasukan Setan Merah ini berada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 49 dari 24 laga. Mereka berada di bawah Arsenal (60) dan Manchester City (55).

Liverpool Berada dalam performa yang tak stabil sepanjang musim ini. Namun, mereka memiliki catatan bagus saat melawan Man United di Anfield.

Tim asuhan Jurgen Klopp ini tak terkalahkan dalam 6 laga kandang terakhirnya melawan MU di Premier League (menang 3 kali, seri 3 kali). Mereka juga selalu menorehkan clean sheet dalam 3 laga kandang terakhirnya melawan MU.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 juga akan menghadirkan pertemuan Manchester City dan Newcastle United. Kedua tim akan berhadapan di Etihad Stadium pada sabtu, 4 Maret 2023, mulai 19.30 WIB.

Manchester City saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 55 dari 25 laga. Mereka masih tertinggal dari 5 angka dari Arsenal yang ada di puncak klasemen. Newcastle United menempati posisi ke-5 dengan nilai 41.

Pada pekan ini Arsenal akan menjamu Bournemouth, sabtu 4 Maret 2023. Selain itu akan hadir pula pertandingan Chelsea vs Leeds United, Wolves vs Tottenham Hotspur, dan Southampton vs Leicester City.

Selanjutnya: Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 dan klasemen