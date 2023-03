Jadwal Bola Kamis 10 Maret 2023: Liga 1, Liga Europa, Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 10 Maret 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Europa, Liga Conference.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 akan menghadirkan pertandingan pekan ke-29. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15:00 Barito Putera vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

17:00 Persikabo 1973 vs PSM Makassar (Indosiar).

Liga Europa

Jadwal Liga Europa memasuki babak 16 besar. Malam ini akan hadir pertandingan leg pertama. Manchester United termasuk yang akan tampil, melawan Real Betis. Klub Liga Inggris lain, Arsenal, akan tampil di kandang Sporting. Kedua laga ini disiarkan oleh SCTV.

Simak jadwalnya (live Vidio):

00:45 AS Roma vs Real Sociedad

00:45 Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

00:45 Sporting vs Arsenal (SCTV)

00:45 Union Berlin vs Royale Union

03:00 Juventus vs Freiburg

03:00 Manchester United vs Real Betis (SCTV)

03:00 Sevilla vs Fenerbahce

03:00 Shakhtar vs Feyenoord.

Liga Conference

Jadwal Liga Conference akan menampilkan leg pertama babak 16 besar. Malam ini antara lain akan tampil West Ham, Fiorentina, dan Villarreal.

Simak jadwal selengkapnya (live Vidio):

00:45 AEK Larnaca vs West Ham

00:45 Anderlecht vs Villarreal

00:45 Sheriff Tiraspol vs Nice

03:00 Basel vs Slovan Bratislava

03:00 Fiorentina vs Sivasspor

03:00 Gent vs Basaksehir

03:00 Lech Poznan vs Djurgarden.

