Rekap Hasil Liga Europa Leg Pertama Semifinal: AS Roma vs Bayer Leverkusen 0-2, Marseille vs Atalanta 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan tuan rumah AS Roma dengan skor 2-0 dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa di Stadio Olimpico pada Jumat dinihari WIB, 3 Mei 2024.

Florian Wirtz menciptakan gol pertama Leverkusen. Gol spektakuler Robert Andrich kemudian menyempurnakan kemenangan klub asal Jerman itu.

Kemenangan ini memperpanjang catatan tak terkalahkan skuad Xabi Alonso menjadi 47 pertandingan musim ini. Mereka juga menjaga peluang meraih tiga gelar sekaligus (treble).

Leverkusen mencetak gol pertama pada menit ke-28. Berawal dari kesalahan Rick Karsdorp, bola direbut Alex Grimaldo. Dia kemudian mengumpan ke tengah kotak penalti yang dituntaskan Wirtz untuk menaklukkan Svilar.

Usai jeda, Roma tampil lebih ganas agar bisa menyamakan kedudukan. Peluang didapat pada menit ke-56 ketika umpan Paulo Dybala disambar sundulan Bryan Cristante. Sayang, bola masih melebar dari gawang Kovar.

Leverkusen menggandakan keunggulan pada menit ke-73 melalui sepakan jarak jauh Andrich yang membuat Svilar tidak berkutik. Bola menjebol pojok kiri atas gawang dan skor berubah 2-0.

Marseille vs Atalanta Imbang

Dalam pertandingan leg pertama semifinal lain, Marseille ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu Atalanta di Orenge Velodrome pada Jumat.

Atalanta langsung membuat kejutan saat mencetak gol dalam waktu 11 menit. Koopmeiners menemukan celah dan mengirim umpan terobosan untuk Scamacca yang menendang bola masuk ke kiri bawah gawang.

Sembilan menit kemudian pada menit ke-20, Marseille menyamakan kedudukan.Menerima umpan Kondogbia, Mbemba melepaskan tembakan keras dari depan kotak penalti, bola sempat membentur tiang sebelum masuk gawang.

Skor 1-1 menutup babak pertama. Kedua kesebelasan tetap bermain menyerang selepas jeda istirahat, tetapi Atalanta lebih banyak mengancam.

Skor itu bertahan sampai laga selesai. Leg kedua diadakan pekan depan.

Rekap Hasil Leg Pertama Semifinal Liga Europa:

Marseille vs Atalanta 1-1

(Chancel Mbemba 20'| Gianluca Scamacca 11')

AS Roma vs Bayer Leverkusen 0-2

(Florian Wirtz 28'| Robert Andrich73')

Jadwal Leg Kedua Semifinal Liga Europa

Jumat, 10 Mei 2024

02.00 Bayer Leverkusen vs AS Roma

02.00 Atalanta vs Marseille.

