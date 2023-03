3 Konsekuensi Penting dari Keberhasilan Juventus Mengalahkan Inter Milan 1-0 di Liga Italia Pekan Ke-27

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus menang 1-0 di kandang Inter Milan dalam laga bertajuk Derby d'Italia, Senin dinihari, 20 Mater 2023. Hasil laga Liga Italia pekan ke-27 ini memiliki pengaruh cukup besar bagi kedua tim.

Juventus menang dalam laga di Giuseppe Meazza, Senin dinihari, 20 Maret 2023, berkat gol Filip Kostic pada pertengahan babak pertama. Ada sejumlah hal yang jadi konsekusnei dari hasil ini:

Pertama, Inter Milan turun ke posisi ketiga klasemen. Posisinya direbut Lazio, yang mampu masuk dua besar klasemen setelah menang 1-0 atas AS Roma. Kini, Inter mengemas nilai 50, tertinggal dua angka dari Lazio.

Kedua, Inter kian sulit juara. Mereka kini tertinggal 21 angka dari Napoli di puncak klasemen. Napoli baru saja kembali menunjukkan keperkasaannya dengan menekuk Torino 4-0.

Dengan selisih begitu lebar, akan sulit bagi Inter untuk mengejar Napoli meski kompetisi memang masih menyisakan 11 laga, sehingga menjanjikan 33 poin.

Ketiga, Juventus yang mengalami pemotongan 15 poin terus beranjak naik dan berpeluang tampil di Eropa. Mereka kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 41, hanya tertinggal empat angka dari Atlanata yang ada di urutan keenam (zona Liga Conference) dan enam angka dari AS Roma di posisi kelima (zona Liga Europa).

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-27

Sabtu, 18 Maret 2023

Sassuolo vs Spezia 1-0

Atalanta vs Empoli 2-1

Monza vs Cremonese 1-2

Salernitana vs Bologna 2-2

Udinese vs AC Milan 3-1.

Minggu, 19 Maret 2023

Sampdoria vs Verona 3-1

Fiorentina vs Lecce 1-0

Torino vs Napoli 0-4

Lazio vs AS Roma 1-0

Inter Milan vs Juventus 0-1.

Klasemen Liga Italia



