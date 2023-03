Presiden Barcelona Joan Laporta Berupaya Memboyong Kembali Lionel Messi ke Camp Nou

TEMPO.CO, Jakarta - Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi ke Barcelona terus bergulir. Pemain bernomor punggung 10 itu terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Camp Nou karena kontraknya di PSG akan berakhir pada musim panas ini.

Salah satu orang di Barcelona yang menginginkan Messi kembali adalah sang presiden, Joan Laporta.

"Saya harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan Messi saat ini dengan Barcelona," kata Laporta beberapa hari lalu di kanal YouTube The Business and Money Behind Sports, seperti dilansir Marca pada Jumat, 24 Maret 2023. "Kita lihat saja, tapi dia tahu pintu Barcelona terbuka untuknya."

Penghargaan Laporta

"Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah. Dia telah menjadi pemain terpenting dalam sejarah Barcelona," Laporta menambahkan. "Saya harus sangat berhati-hati dengan apa yang saya katakan karena dia adalah pemain PSG dan saya harus menghormatinya.”

Faktanya, Laporta selalu membiarkan pintu terbuka untuk pemain Argentina itu dan tidak pernah menyembunyikan kekagumannya.

Menjelaskan Keputusan Membiarkan Messi Pergi

Laporta juga menegaskan kembali bahwa dia harus membuat keputusan tentang masa depan pemain Argentina itu karena bagaimana dia menemukan klub saat dia mengambil kendali. "Warisan yang saya temukan ketika saya menjadi presiden tidak baik dan saya harus membuat keputusan yang membuat saya tidak puas," katanya.

Pada Kamis lalu, beberapa pernyataan mantan penyerang timnas Argentina Kun Aguero juga menjadi berita. "Saya pikir Leo Messi harus pensiun di Barcelona karena Barcelona adalah rumahnya, dia harus mengakhiri kariernya di sini," kata Aguero.

"Saya pikir Laporta harus mencoba mengembalikan Leo, dan jika Laporta mengambil langkah maju, Messi kembali ke Barcelona. Saat ini, 50/50.”

MARCA

