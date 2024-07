Rekap Hasil Sepak Bola Olimpiade Paris 2024: Argentina Kalah, Spanyol dan Prancis Menang, Israel Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola Olimpiade Paris 2024 sudah dimulai Rabu, 24 Juli. Timnas Argentina langsung mendapat pukulan dan kalah 1-2 dari Maroko. Sedangkan Spanyol, Prancis, dan Jepang menang.

Maroko secara dramatis menang atas 2-1 Argentina di Stadion Geoffroy-Guichard. Laga ini sempat ditunda wasit selama dua jam karena diwarnai kerusuhan suporter.

Maroko sempat unggul terlebih dahulu lewat dua gol Sofiane Rahimi. Argentina yang dilatih Javier Mascherano menyamakan kedudukan lewat Gol Giuliano Simeone. Cristian Medina kemudian memastikan kemenangan Maroko dengan golnya di waktu tambahan babak kedua.

Gol Medina disambut kerusuhan yang dilakukan fans Maroko. Mereka masuk ke dalam lapangan dan ada juga yang melemparkan sejumlah benda ke para pemain Argentina. Wasit pun harus menghentikan pertandingan pada menit ke-90+16 dan para pemain kedua tim diminta masuk ke ruang ganti.

Selama lebih dari dua jam ditunda, pertandingan ternyata masih dilanjutkan dengan tanpa penonton yang sudah diminta meninggalkan stadion. Laga kembali dilanjutkan dengan tersisa tiga menit injury time.

Gol kedua Argentina dianulir wasit setelah meninjau VAR karena terjadi offside lebih dulu. Keputusan tersebut membuat Maroko tetap unggul 2-1 dam tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir.

Argentina harus mengawali Olimpiade 2024 dengan kekalahan. Julian Alvarez dkk harus memenangi dua laga fase grup tersisa untuk lolos ke babak perempat final. Selanjutnya, Argentina akan menghadapi Irak pada 27 Juli dan Ukraina pada 22 Juli.

Dalam pertandingan lain, Spanyol menang 2-1 atas Uzbekistan. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Marc Pubil dan Sergio Gomez.

Sementara itu, Prancis menang 3-0 atas Amerika Serikat berkat gol Alexandre Lacazette, Michael Olise, dan Loic Bade. Jepang menang 5-0 atas Paraguay, sedangkan Israel ditahan Mali 1-1.

Hasil Sepak Bola Olimpiade Paris 2024:

Argentina vs Maroko 1-2

Uzbekistan vs Spanyol 1-2

Prancis vs Amerika Serikat 3-0

Mali vs Israel 1-1

Mesir vs Republik Dominika 0-0

Guinea vs Selandia Baru 1-2

Irak vs Ukraina 2-1

Jepang vs Paraguay 5-0.

