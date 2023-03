Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-29 dan Klasemennya: Ada Manchester City vs Liverpool dan Newcastle vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-29. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Manchester City vs Liverpool. Kedua tim akan bentrok di Etihad Stadium, Sabtu malam, 1 April 2023, mulai 18.30 WIB.

Manchester City membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara. Tim asuhan Josep Guardiola itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 61 dari 27 laga, tertinggal 8 poin dari Arsenal yang sudah bermain 28 kali.

X

Liverpool juga membutuhkan poin penuh agar bisa tetap menjaga pelaung finis di zona Liga Champions. Mereka, yang pekan lalu kalah 0-1 dari Bournemouth, menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 42 dari 26 laga, tertinggal 7 angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat dan sudah bermain 28 kali.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim sebelumnya, Manchester City menang sekali, Liverpool menang tiga kali, dan satu laga lain berakhir seri.

Laga menarik lain yang juga akan tersaji adalah Newcastle United vs Manchester United, pada Minggu malam, mulai 22.30 WIB. Kedua tim ini tengah bersaing untuk finis di posisi empat besar.

Newcastle, yang terus menang dalam dua laga sebelumnya, saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 47 dari 26 laga. Man United, yang gagal menang dua kali beruntun, ada di urutan ketiga dengan nilai 50 dari 26 pertandingan.

Jadwal Liga Inggris lainnya pada pekan ini antara lain Arsenal vs Leeds United, Chelsea vs Aston Villa, dan Everton vs Tottenham.

Selanjutnya: Jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-29 dan klasemennya