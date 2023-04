Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Everton vs Tottenham Hotspur 1-1, Diwarnai 2 Kartu Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Everton vs Tottenham Hotspur hadir sebagai penutup jadwal Liga Inggris pekan ke-29 di Goodison Park, Liverpool, Selasa dinihari WIB, 4 April 2023. Kedua tim bermain imbang 1-1 dengan masing-masing harus kehilangan pemainnya karna kartu merah.

Everton terlebih dahulu terkena kartu merah. Mereka kehilangan Abdoulaye Doucoure pada menit ke-59. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Tottenham dengan baik. Mereka unggul berkat gol penlati Harry Kane pada menit ke-68.

Pada menit ke-68, giliran Spurs yang harus berlaga dengan 10 orang. Luca Moura diusir wasit karena mengkasari lawan. Everton kemudian mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90 lewat gol Michael Keane.

Everton meraih hasil seri kedua secara beruntun, yang ketiga dalam empat laga. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 27 dari 29 laga, hanya unggul satu angka dari Leeds di zona degradasi.

Tottenham Hotspur juga meraih hasil seri kedua secara beruntun. Mereka naik ke posisi keempat, dengan menggeser Manchester United. Kedua tim memiliki nilai sama namun, Spurs unggul dalam selisih gol.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-29

Sabtu, 1 April 2023

Manchester City vs Liverpool 4-1

Arsenal vs Leeds 4-1

Chelsea vs Aston Villa 0-2

Bournemouth vs Fulham 2-1

Brighton vs Brentford 3-3

Crystal Palace vs Leicester 2-1

Nottingham Forest vs Wolves 1-1.

Minggu, 2 April 2023

West Ham vs Southampton 1-0

Newcastle vs Manchester United 2-0.

Selasa, 4 April 2023

Everton vs Tottenham 1-1.

Klasemen Liga Inggris

