Rekap Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Inggris: Manchester United vs Brentford 1-0, West Ham vs Newcastle 1-5

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari, 6 April 2023, menampilkan dua pertandingan tunda. Manchester United dan Newcastle United sama-sama menang.

Manchester United berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 1-0 di Stadion Old Trafford. Mereka bangkit setelah menjalani tiga laga tanpa kemenangan.

Marcus Rashord menjadi penentu dalam pertandingan ini. Ia mencetak gol pada menit ke-27, memanfaatkan umpan Marcel Sabitzer.

Manchester United kini mencempati posisi keempat klasemen dengan nilai 53, unggul tiga angka dari Tottenham Hotspur dan masih kalah selisih gol dari Newcastle United. Brentford ada di posisi kesembilan dengan nilai 43.

Dalam laga tunda lain, Newcastle United tampil mengesankan di kandang lawan. Mereka menang 5-1 atas West Ham United dalam laga di London Stadium.

Callum Wilson dan Joelinton sama-sama memborong dua gol buat Newcastle. Satu gol The Magpies lainnya diceploskan Alexander Isak. Sedangkan gol West Ham United dibuat oleh Kurt Zouma.

Kemenangan ini membuat Newcastle mampu menjaga posisinya di urutan ketiga klasemen. West Ham gagal menang untuk ketiga kalinya dalam empat laga dan kini menghuni posisi ke-15 klasemen dengan nilai 27.

Jadwal Liga Inggris akan kembali hadir pada akhir pekan ini, menampilkan rangkaian laga pekan ke-30. Beberapa pertandingan yang akan tersaji antara lain Manchester United vs Everton, Wolves vs Chelsea, dan Liverpool vs Arsenal.

