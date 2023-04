Jadwal Bola Jumat 7 April 2023: Arema FC, Bali United, Napoli, Inter, AC Milan, Sevilla

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 7-8 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga pekan ke-33. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya disiarkan langsung oleh Indosiar.

Simak jadwalnya:

20:30 PSS Sleman vs Bali United (Indosiar, Vidio)

20:30 Madura United vs Arema FC (Vidio)

20:30 Persik Kediri vs Persikabo 1973 (Vidio).

Keenam tim akan berusaha memperbaiki posisinya. Saat ini kompetisi Liga 1 sudah dijuarai PSM Makassar. Tiga tim terbawah klasemen juga dipastikan aman karena sistem degradasi dihapus untuk musim ini.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-29. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung melibatkan tiga tim besar, Napoli, Inter Milan, dan AC Milan.

Napoli membutuhkan kemenangan untuk kian mendekati scudetto. Mereka mapan di puncak klasemen dengan nilai 71 dari 28 laga, unggul 16 angka dari Lazio. AC Milan di posisi ketiga (51 poin) dan Inter Milan di urutan keempat (50 poin).

Simak jadwal selengkapnya (Live Bein Sport, Vidio):

22:00 Salernitana vs Inter Milan

00:00 Lecce vs Napoli

02:00 AC Milan vs Empoli.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan menghadirkan pertandingan pekan ke-28. Malam ini hanya akan ada satu pertandingan yang berlangsung, yang disiarkan oleh Bein Sport dan Vidio. Inilah jadwalnya:

02:00 Sevilla vs Celta Vigo.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menghadirkan laga pekan ke-30. Malam ini ada satu pertandingan yang bisa dinikmati, yakni:

02:00 Lens Strasbourg.

Pilihan Editor: 3 Poin Penting dari Sanksi FIFA buat Indonesia

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.