Jadwal Bola Live Kamis Malam 13 April 2023: Liga 1, Liga Europa, Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 13-14 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Europa, dan Liga Conference.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga pekan ke-34 atau pekan terakhir. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya disiarkan langsung oleh Indosiar.

Simak jadwalnya:

20:30 Persis Solo vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

20:30 Rans Nusantara FC vs Madura United (Vidio).

Keempat tim akan berusaha untuk terakhir kalinya memperbaiki atau mempertahankan posisinya dalam klasemen. Saat ini kompetisi Liga 1 sudah dijuarai PSM Makassar. Tiga tim terbawah klasemen juga dipastikan aman karena sistem degradasi dihapus untuk musim ini.

Persis Solo saat ini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 41. Mereka masih berpeluang menggeser Persik yang ada di posisi ke-10 dengan keunggulan tiga poin karena unggul dalam rekor head-to-head.

Rans Nusantara dipastikan finis di posisi terbawah klasemen. Tapi mereka akan berambisi menutup musim dengan kemenangan. Madura United ada di urutan keenam dengan nilai 50 dan tak bisa finis lebih tinggi lagi, namun bisa digeser tim di bawahnya.

Liga Europa

Kompetisi Liga Europa akan menghadirkan leg pertama babak perempat final. Sejumlah klub besar akan ikut berlaga, termasuk Manchester United dan Juventus.

Simak jadwalnya:

23:45 Feyenoord vs AS Roma (Moji)

02:00 Bayer Leverkusen vs Union SG

02:00 Juventus vs Sporting Lisbon

02:00 Manchester United vs Sevilla (Moji).

Liga Conference

Liga Conference juga akan menampilkan jadwal leg pertama babak perempat final. West Ham, Nice, dan Fiorentina akan berlaga menghadapi lawan berbeda.

Simak jadwalnya (live Vidio)

23:45 Gent vs West Ham

02:00 Anderlecht vs AZ Alkmaar

02:00 Basel vs Nice

02:00 Lech Poznan vs Fiorentina.

