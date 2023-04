Jadwal Bola Minggu 15 April 2023: Timnas U-22, PSM Makassar, Man United, Arsenal, Barcelona, Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 15-16 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Timnas U-22 Indonesia, Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Uji Coba Timnas U-22 Indonesia

Timnas U-22 Indonesia yang tengah bersiap ke SEA Games 2023 akan kembali menghadapi Lebanon di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga sebelumnya, tim asuhan Indra Sjafri ini kalah 1-2.

Simak jadwalnya:

20:30 Timnas U-22 Indonesia vs Lebanon (ANTV)

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga terakhir musim ini. PSM Makassar yang sudah juara akan tampil di kandang, menjamu Borneo FC yang berada di posisi keempat klasemen. Aksi kedua tim akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Simak jadwalnya:

19.30 PSM Makassar vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).

Laga ini juga akan jadi kesempatan Mathues Pato menambah golnya. Pemain Borneo FC ini sudah dipastikan jadi top skor Liga 1 musim ini dengan koleksi 25 gol, unggul satu gol dari David da Silva (Persib).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-31. Malam ini akan ada sejumlah pertandingan, yang disiarkan Vidio. Simak selengkapnya:

20:00 West Ham vs Arsenal

22:30 Nottingham Forest vs Manchester United

02:00 Leeds United vs Liverpool.

Arsenal kini memuncaki klasemen dengan nilai 73, unggul 3 angka dari Manchester City. West Ham ada di urutan ke-15 dengan nilai 30.

Manchester United berpeluang naik ke posisi ketiga klasemen bila menang atas Nottingham. Setan Merah berada di urutan keempat klasemen dengan nilai 56, sama dengan newcastle yang ada di atasnya.

Liverpool akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam empat laga terakhirnya. The Reds ada di urutan kedelapan klasemen dengan nilai 44, unggul 15 angka dari Leeds yang ada di posisi ke-16.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-29. Malam ini antara lain akan hadir aksi Barcelona melawan Getafe, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio. Atletico Madrid juga akan berlaga, selaon ada partai menarik Valencia vs Sevilla. Inilah jadwal lengkapnya:

19:00 Girona vs Elche

21:15 Getafe vs Barcelona

23:30 Atletico Madrid vs Almeria

02:00 Valencia vs Sevilla.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-30. Malam ini akan tersaji aksi Juventus dan AS Roma dalam pertandingan berbeda. Simak jadwalnya, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

17:30 Lecce vs Sampdoria

20:00 Torino vs Salernitana

23:00 Sassuolo vs Juventus

01:45 AS Roma vs Udinese.

Liga Jerman

Pertandingan pekan ke-28 LIga Jerman akan hadir malam ini. Simak jadwalnya, yang disiarkan Mola TV:

20:30 Werder Bremen vs Freiburg

22:30 Union Berlin vs Bochum

00:30 Wolfsburg vs Bayer Leverkusen.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis pekan ke-31 akan menampilkan sejumlah laga, yang disiarkan Vidio, yakni:

8:00 Lille vs Montpellier

20:00 Auxerre vs Nantes

20:00 Brest vs Nice

20:00 Clermont vs Angers

20:00 Strasbourg vs AC Ajaccio

22:05 Monaco vs Lorient.

