Jadwal Bola Kamis Malam 20 April 2023: Man United, Juve, Roma di Liga Europa; West Ham di Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 20-21 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference. Leg kedua babak perempat final akan hadir pada kedua kompetisi tersebut.

Di Liga Europa, laga menarik Sevilla vs Manchester United, yang disiarkan langsung SCTV. Persaingan masih terbuka lebar antara kedua tim, setelah mereka bermain 2-2 pada pertemuan pertama.

Baca Juga: Jadwal dan Prediksi Sporting Lisbon vs Juventus di Leg 2 Perempat Final Liga Europa Malam Ini

Dalam laga lain, Juventus akan berlaga di kandang Sporting Lisbon dengan membawa beban lebih ringan. Klub Italia ini sudah unggul 1-0.

X

Klub Liga Italia lain, AS Roma, akan menghadapi tantangan berat di kandang sendiri. Tim asuhan Jose Mourinho ini kalah 0-1 dalam pertemuan pertama.

Jadwal Liga Europa lainnya malam ini adalah Union Saint-Gilloise vs Bayer Leverkusen. Kedua tim bermain 1-1 pada leg pertama.

Sementara itu dari Liga Conference akan hadir laga West Ham vs Gent. Kedua tim bermain 1-1 di leg pertama. Selain pertandingan ini, juga akan hadir aksi Fiorentina dan Nice dalam pertandingan berbeda.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga Europa

(Leg 2 perempat final, live Vidio)

Jumat, 21 April 2023

02:00 WIB Sevilla vs Manchester United (SCTV)

(kedudukan 2-2).

02:00 WIB Sporting Lisbon vs Juventus

(kedudukan 0-1).

02:00 WIB AS Roma vs Feyenoord

(Kedudukan 0-1).

02:00 WIB Union Saint-Gilloise vs Bayer Leverkusen

(kedudukan 1-1).

Liga Conference

(leg 2 perempat final, live Vidio)

Kamis, 20 April 2023

23:45 WIB - AZ Alkmaar vs Anderlecht

(kedudukan sementara 0-2)

23:45 WIB - Fiorentina vs Lech Poznan

(kedudukan sementara 4-1)

Jumat, 21 April 2023

02:00 WIB - Nice vs Basel

(kedudukan sementara 2-2)

02:00 WIB - West Ham vs Gent

(kedudukan sementara 1-1).

Pilihan Editor: 5 Fakta Soal Pengumuman Skuad Akhir Timnas U-22 untuk SEA Games 2023