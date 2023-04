Prediksi Arsenal vs Southampton di Liga Inggris Malam Ini: Jadwal, Berita Terkini, H2H, dan Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan pekan ke-32 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan duel antara Arsenal vs Southampton. Pertarungan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Emirates Stadium pada Sabtu, 22 April 2023 pukul 02.00 WIB.

Pasukan Mikel Arteta menatap laga ini dengan kurang baik menyusul dua hasil imbang dalam dua laga terakhirnya. Usai imbang 2-2 lawan Liverpool pada 9 April lalu, The Gunners seri lagi dengan skor yang sama kala bertandang ke markas West Ham United akhir pekan lalu.

Arsenal membutuhkan poin penuh untuk memperlebar jarak dengan tim peringkat dua, Manchester City. Setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak, jarak tim Meriam London dan Manchester City hanya empat poin.

Di sisi lain, Southampton harus memanfaatkan tujuh laga tersisa dengan baik jika tidak ingin turun kasta ke Divisi Championship. Soton saat ini berada di posisi juru kunci setelah hanya mampu mengumpulkan 23 poin dari 31 pertandingan.

Theo Walcott dan kawan-kawan datang ke Stadion Emirates setelah mengalami tiga kekalahan beruntun di liga. Setelah kalah 0-1 dari West Ham United, mereka dihajar Manchester City 1-4, dan terbaru dikalahkan Crystal Palace dua gol tanpa balas.

Secara head to head, kedua kesebelasan ini tercatat sudah bertemu sebanyak 99 kali di ajang resmi dengan rincian 49 kemenangan untuk The Gunners dan 23 lainnya untuk The Saints. Pada bentrokan pertama musim ini Arsenal sukses mencuri satu poin dari Stadion St.Mary usai bermain sama kuat 1-1.

Arsenal kembali tidak akan diperkuat Mohamed Elneny dan Takehiro Tomiyasu karena cedera, sementara William Saliba kemungkinan akan tetap absen karena masalah punggung. Belum jelas kapan pemain asal Prancis ini bisa kembali merumput. Ia akan absen sekali lagi melawan The Saints dan Rob Holding akan menjadi pilihan Arteta untuk bek tengah.

Oleksandr Zinchenko dapat kembali dari masalah otot. Pemain asal Ukraina itu diperkirakan akan menggantikan Kieran Tierney dalam skuad inti. Diperkirakan tidak akan ada perubahan untuk lini tengah dan lini serang Arsenal. Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka mendukung Gabriel Jesus untuk menjebol gawang lawan.

Adapun Southampton, Ainsley Maitland-Niles tidak memenuhi syarat melawan klub induknya, sementara Juan Larios, Valentino Livramento, Mislav Orsic dan Mohammed Salisu absen karena cedera.

Che Adams bisa kembali dari masalah betis. Paul Onuachu bisa menjadi pilihan. Moussa Djenepo juga bisa masuk sebagai starter, dengan Theo Walcott berpotensi turun melawan mantan klubnya, sementara Romain Perraud kemungkinan akan menggantikan Maitland-Niles.

Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne dan pemain Southampton, Kyle Walker-Peters berebut bola dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion St Mary, Inggris, 8 April 2023. REUTERS/Peter Nicholls

Perkiraan Susunan Pemain

Arsenal (4-3-3): Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Martin Odegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Pelatih: Mikel Arteta

Southampton (4-4-2): Gavin Bazunu; Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Armel Bella-Kotchap, Romain Perraud; Theo Walcott, James Ward-Prowse, Romeo Lavia, Kamaldeen Sulemana; Joe Aribo, Carlos Alcaraz

Pelatih: Ruben Selles

Head to Head

Arsenal memiliki catatan sejarah yang mengesankan melawan Southampton. Mereka telah memenangkan 53 dari 105 pertandingan, sedangkan 23 kemenangan menjadi milik Southampton.

Arsenal tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan di kandang melawan Southampton di Liga Premier.

Southampton menahan Arsenal dengan hasil imbang 1-1 di pertandingan sebelumnya dan merupakan satu dari tiga tim yang belum berhasil dikalahkan The Gunners di Liga Premier musim ini.

Arsenal tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan terakhir mereka di kandang melawan Southampton di liga. Mereka memiliki rekor yang lebih baik dalam hal ini hanya saat melawan Fulham.

5 Pertemuan Terakhir

23/10/2022 - Southampton 1-1 Arsenal - Liga Inggris

16/04/2022 - Southampton 1-0 Arsenal - Liga Inggris

11/12/2021 - Arsenal 3-0 Southampton - Liga Inggris

26/01/2021 - Southampton 1-3 Arsenal - Liga Inggris

23/01/2021 - Southampton 1-0 Arsenal - Piala FA

Prediksi

Ini berpotensi menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Arsenal. The Gunners perlu membenahi konsistensi selama 90 menit pertandingan untuk kembali ke jalur kemenangan. Southampton telah menyusahkan Arsenal pada beberapa musim terakhir, tetapi mereka juga punya rekor yang buruk di Emirates Stadium. Arsenal lebih baik dan bisa menang dengan selisih dua gol. Namun, gawang Aaron Ramsdale kemungkinan juga bisa kebobolan lagi.

