Rekap Hasil dan Klasemen Sepak Bola SEA Games 2023: Timnas U-22 Indonesia Naik ke Puncak Usai Tekuk Myanmar 5-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-22 Indonesia merebut puncak klasemen Grup A sepak bola SEA Games 2023 setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0 di Stadion Nasional, Phnom Penh, Kamis, 4 Mei 2023.

Gol-gol kemenangan Garuda Muda dibukukan oleh Marselino Ferdinan pada menit ke-20, serta melalui eksekusi penalti Ramadhan Sananta pada menit ke-31.

Kemudian Ramadhan mengemas gol keduanya pada laga ini pada menit ke-60, dan Fajar Fathur Rahman serta Titan Agung melengkapi kemenangan Indonesia melalui gol-gol mereka pada menit ke-74 dan 87.

Dengan kemenangan tersebut, Indonesia kembali naik klasemen sementara Grup A dengan koleksi enam poin, unggul dua dari Kamboja. Myanmar tertahan di posisi ketiga dengan koleksi tiga poin dari dua laga.

Hasil dan Jadwal Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Fase Grup

Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Matchday pertama

Vietnam vs Laos 2-0

Thailand vs Singapura 3-1

Kamboja vs Timor Timur 4-0

Indonesia vs Filipina 3-0.

Matchday kedua

Filipina vs Kamboja 1-1

Myanmar vs Timor Leste 1-0

Singapura vs Vietnam 1-3

Malaysia vs Laos 5-1.

Matchday ketiga

Kamis, 4 Mei 2023

Indonesia vs Myanmar 5-0

19:00 Timor lester vs Filipina.

Jumat, 6 Mei 2023

16:00 Thailand vs Malaysia

19:00 Laos vs Singapura.

Matchday keempat

Sabtu, 7 Mei 2023

16:00 Timor Lester vs Indonesia (RCTI)

19:00 Myanmar vs Kamboja.

Minggu, 8 Mei 2023

16:00 Laos vs Thailand

19:00 Malaysia vs Vietnam.

Matchday Kelima

Selasa, 10 Mei 2023

16:00 Filipina vs Myanmar

19:00 Kamboja vs Indonesia (RCTI).

Klasemen

Grup A

No Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Indonesia 2 2 0 0 8 6 2 Kamboja 2 1 1 0 4 4 3 Myanmar 2 1 0 1 -7 3 4 Filipina 2 0 1 1 -3 1 5 Timor Leste 2 0 0 2 -5 0



Grup B

No Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Vietnam 2 2 0 0 4 6 2 Malaysia 1 1 0 0 4 3 3 Thailand 1 1 0 0 2 3 4 Laos 2 0 0 2 -4 0 5 Singapura 2 0 0 2 -6 0



Keterangan: Mn=Main, Mg=menang, S=Seri, K=Kalah, SG=Selisih gol.

Jadwal Semifinal

Sabtu, 13 Mei 2023

Juara Grup A vs Runner-up Grup B - Stadion Morodok Techo

Juara Grup B vs Runner-up Grup A - Stadion Morodok Techo

Perebutan Medali Perunggu

Selasa, 16 Mei 2023

Kalah semifinal 1 vs Kalah semifinal 2 - Stadion Morodok Techo

Perebutan Medali Emas SEA Games 2023

Selasa, 16 Mei 2023

Pemenang semifinal 1 vs Pemenang semifinal 2 - Stadion Morodok Techo.

