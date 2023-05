Hasil - Klasemen Sepak Bola SEA Games 2023: Thailand Kalahkan Malaysia 2-0, Singapura vs Laos 0-0

Hasil dan Jadwal Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Fase Grup

Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Matchday pertama

Vietnam vs Laos 2-0

Thailand vs Singapura 3-1

Kamboja vs Timor Timur 4-0

Indonesia vs Filipina 3-0.

Matchday kedua

Filipina vs Kamboja 1-1

Myanmar vs Timor Leste 1-0

Singapura vs Vietnam 1-3

Malaysia vs Laos 5-1.

Matchday ketiga

Kamis, 4 Mei 2023

Indonesia vs Myanmar 5-0

Timor Leste vs Filipina 3-0.

Sabtu, 6 Mei 2023

Thailand vs Malaysia 2-0

Laos vs Singapura 0-0.

Matchday keempat

Minggu, 7 Mei 2023

16:00 Timor Leste vs Indonesia (RCTI)

19:00 Myanmar vs Kamboja (iNews).

Senin, 8 Mei 2023

16:00 Laos vs Thailand (iNews)

19:00 Malaysia vs Vietnam (iNews).

Matchday Kelima

Rabu, 10 Mei 2023

16:00 Filipina vs Myanmar (iNews)

19:00 Kamboja vs Indonesia (RCTI).

Kamis, 11 Mei 2023

16:00 Singapura vs Malaysia (iNews)

19:00 Vietnam vs Thailand (iNews).

Klasemen

Grup A

No Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Indonesia 2 2 0 0 8 6 2 Kamboja 2 1 1 0 4 4 3 Timor Leste 3 1 0 2 -2 3 4 Myanmar 2 1 0 1 -4 3 5 Kamboja 2 0 1 2 -6 1



Grup B

No Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Vietnam 2 2 0 0 4 6 2 Thailand 2 2 0 0 4 6 3 Malaysia 2 1 0 1 2 3 4 Laos 3 0 1 2 -4 1 5 Singapura 3 0 1 2 -6 1



Keterangan: Mn=Main, Mg=menang, S=Seri, K=Kalah, SG=Selisih gol.

Jadwal Semifinal

Sabtu, 13 Mei 2023

Juara Grup A vs Runner-up Grup B - Stadion Morodok Techo

Juara Grup B vs Runner-up Grup A - Stadion Morodok Techo

Perebutan Medali Perunggu

Selasa, 16 Mei 2023

Kalah semifinal 1 vs Kalah semifinal 2 - Stadion Morodok Techo

Perebutan Medali Emas SEA Games 2023

Selasa, 16 Mei 2023

Pemenang semifinal 1 vs Pemenang semifinal 2 - Stadion Morodok Techo.

