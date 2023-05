Klasemen Akhir Sepak Bola SEA Games 2023 dan Jadwal Semifinal: Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal sepak bola SEA Games 2023 sudah menuntaskan babak penyisihan grup. Dua pertandingan semifinal akan berlangsung Sabtu, 13 Mei 2023.

Timnas U-22 Indonesia termasuk yang berhasil lolos ke semifinal. Tim asuhan Indra Sjafri ini menjadi juara grup A. Mereka didampingi Myanmar yang melaju sebagai runner-up.

Di Grup B, duel penentuan pada Kamis malam, 11 Mei, berlangsung antara Thailand dan Vietnam. Kedua tim hanya bermain 1-1, sehingga posisi dalam klasemen tak berubah. Thailand menjadi juara grup dan Vietnam runner-up.

Dengan demikian, pada babak semifinal, Timnas U-22 Indonesia akan menghadapi Vietnam. Sedangkan Thailand melawan Myanmar.

Rekap Hasil, Klasemen, dan Jadwal Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Fase Grup

Matchday pertama

Vietnam vs Laos 2-0

Thailand vs Singapura 3-1

Kamboja vs Timor Timur 4-0

Indonesia vs Filipina 3-0.

Matchday kedua

Filipina vs Kamboja 1-1

Myanmar vs Timor Leste 1-0

Singapura vs Vietnam 1-3

Malaysia vs Laos 5-1.

Matchday ketiga

Indonesia vs Myanmar 5-0

Timor Leste vs Filipina 3-0

Thailand vs Malaysia 2-0

Laos vs Singapura 0-0.

Matchday keempat

Timor Leste vs Indonesia 0-3

Myanmar vs Kamboja 2-0

Laos vs Thailand 1-4

Malaysia vs Vietnam 1-2.

Matchday Kelima

Filipina vs Myanmar 0-1

Kamboja vs Indonesia 1-2

Singapura vs Malaysia 0-7

Vietnam vs Thailand 1-1.

Klasemen

Grup A



Grup B



Jadwal Semifinal

Sabtu, 13 Mei 2023

16:00 Indonesia vs Vietnam (RCTI)

19.00 Thailand vs Myanmar.

Perebutan Medali Perunggu

Selasa, 16 Mei 2023

16:00 Tim kalah semifinal 1 vs tim kalah semifinal 2.

Perebutan Medali Emas SEA Games 2023

Selasa, 16 Mei 2023

19:30 Pemenang semifinal 1 vs Pemenang semifinal 2 (live RCTI).

