Barcelona Juara Liga Spanyol, Pemain yang Berselebrasi Dikejar Suporter Ultas Espanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona berhasil menjuarai Liga Spanyol 2022-23 setelah menang 4-2 di kandang Espanyol, Senin dinihari WIB, 15 Mei 2023. Mereka meraih gelar ke-27 dengan masih menyisakan empat pertandingan.

Gelar juara itu disambut para pemain Barcelona dengan gembira. Seusai laga mereka langsung beselebrasi di lapangan. Namun, aksi mereka mengundang kemarahan suporter tuan rumah yang langsung berbondong-bodong memasuki lapangan.

Seperti diketahui, Barcelona dan Espanyol selalu terlibat persaingan sengit. Pertemuan mereka, yang dilabeli Derby Catalan, kerap berlangsung panas.

Pemain Barcelona merayakan keberhasilan meraih gelar juara Liga Spanyol di markas Espanyol, 14 Mei 2023. REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY

Kini, suporter ultas Spanyol tak terima menyaksikan para pemain Barcelona bersuka cita merayakan gelar juara di kandang mereka. Ketika para pemain rival itu tengah berselebrasi di lingkaran tengah lapangan, sejumlah suporter ultras Espanyol turun ke lapangan mengejar para pemain Barca itu.

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B