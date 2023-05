Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Lakukan Pembicaraan Lanjutan dengan Neymar, Casemiro Berperan Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mendatangkan Neymar ke Old Trafford. Pemain Brasil lainnya, Casemiro, berperan besar dalam kesepakatan itu, menurut laporan media Prancis.

Neymar menjadi pemain termahal di dunia ketika bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2017. Namun, setelah enam tahun gagal juara di Liga Champions dan perbedaan pendapat dengan penggemar, keadaan menjadi buruk bagi pemain Brasil itu.

Baru-baru ini, 100 penggemar berkumpul di luar rumahnya meneriakkan "Neymar, keluar". Para kesempatan lain pendukung Ultra PSG telah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik "pemain parasit".

Pemain berusia 31 tahun itu tidak pernah bermain untuk juara Ligue 1 sejak Februari. Ia mengalami cedera pergelangan kaki saat menang 4-3 melawan Lille pada bulan itu. Laga tersebut tampaknya menjadi pertandingan terakhirnya di Prancis, dengan keluarnya hampir pasti menyusul reaksi negatif dari para penggemar terhadap superstar elit PSG.

Menurut media Prancis, L'Equipe, pemain Brasil itu sekarang dalam "pembicaraan lanjutan" untuk bergabung dengan Man United. Ia disebut akan menjadi bagian dari revolusi Brasil di Manchester United, yang telah membuat Casemiro dan Antony pindah ke Old Trafford dalam 12 bulan terakhir.

Lebih lanjut, Casemiro dilaporkan telah berbicara dengan Neymar, rekannya di Selecao, untuk meyakinkannya tentang proyek yang sedang dibangun United di bawah Erik ten Hag. Keduanya telah menjadi anggota dari dua skuat Piala Dunia terakhir Brasil dan mengenal satu sama lain dengan baik selama hampir satu dekade tugas saat menjalani tugas internasional bersama.

Neymar kemungkinan akan tertarik untuk bermain sepak bola Liga Champions musim depan. Man United kini hanya membutuhkan satu hasil melawan Chelsea atau Fulham di kandang untuk lolo.

Namun, apakah superstar itu akan menarik bagi Ten Hag adalah masalah lain. Pelatih Belanda itu tak silau dengan nama besar yang dinilai tak mendukung skemanya. Cristiano Ronaldo sudah diadepak dan kini mengadu nasib di Arab Saudi.

FOUR FOUR TWO

