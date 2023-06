Jadwal Lengkap Tur Pramusim Klub-klub Liga Inggris Menjelang Musim 2023-2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris 2023-2024 akan berlangsung mulai 11 Agustus 2023 hingga 19 Mei 2024. Untuk mempersiapkan tim, klub-klub peserta melakukan serangkaian laga uji coba yang kerap dilabeli tur pramusim.

Klub Liga Inggris kembali banyak menempatkan Amerika Serikat sebagai tempat melakukan tur pramusim. Asia juga tetap menjadi tujuan yang dilirik banyak klub.

Belakangan ini, tur pramusim sudah memiliki dua sisi bagi klub. Ajang itu menjadi kesempatan bagi para pelatih dan pemain menyiapkan diri. Namun, bagi manajemen, hal itu juga menjadi peluang menghasilkan pemasukan yang tak sedikit.

Menghadapi musim baru ini, tim-tim yang melakukan tur ke Amerika antara lain Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle. Sedangkan tim yang akan menjalani laga pramusim di Asia antara lain Liverpool, Tottenham Hotspur, juga juara bertahan Manchester City.

Simak jadwal tur pramusim klub-klub Liga Inggris 2023-2024:

Arsenal

13 Juli: FC Nurnberg (Max-Morlock-Stadion, Jerman)

19 Juli: MLS All-Stars (Audi Field, Washington DC, AS)

22 Juli: Manchester United (Stadion MetLife, East Rutherford, AS)

26 Juli: Barcelona (Stadion SoFi, Los Angeles, AS)

2 Agustus: Monako (Stadion Emirates, London, Inggris).

Aston Villa

15 Juli: Walsall (Stadion Poundland Bescot, Inggris)

23 Juli: Newcastle (Lincoln Financial Field, Philadelphia, AS)

26 Juli: Fulham (Stadion Exploria, Orlando, AS)

30 Juli: Brentford (FedExField, Summerfield, AS).

3 Agustus: Lazio (belum ditentukan)

5 Agustus: Valencia (Mestalla, Spanyol).

Bournemouth

13 Juli: Hibernian (Marbella Football Center, Spanyol)

16 Juli: Maccabi Tel Aviv (Marbella Football Center)

29 Juli: Atalanta (Vitality Stadium, Inggris)

5 Agustus: Lorient (Vitality Stadium).

Brentford

23 Juli: Fulham (Lincoln Financial Field, Philadelphia, AS)

26 Juli: Brighton (Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS)

30 Juli: Aston Villa (FedExField, Summerfield).

Brighton

22 Juli: Chelsea (Lincoln Financial Field, Philadelphia, AS)

26 Juli: Brentford (Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS)

28 Juli: Newcastle (Red Bull Arena, Harrison, AS).

Burnley

Belum dipastikan.