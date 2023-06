Boikot Rilis Jersey Baru Manchester United, Penggemar Blokir Pintu Toko Resmi Klub

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United mengumumkan perilisan jersey kandang baru mereka untuk musim 2023-2024 pada Selasa, 27 Juni 2023. Klub berjulukan Setan Merah itu telah menggunakan jalan-jalan kota sebagai inspirasi untuk kit tersebut tetapi para penghuninya tidak menyukai pengumuman tersebut.

Sebagai protes lebih lanjut terhadap kepemilikan keluarga Glazer, sekelompok penggemar Setan Merah memblokir pintu toko resmi klub, mencegah penjualan kit baru.

“Keluarga Glazer hanya berusaha menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan biaya klub. Kami menentang semua uang yang mereka hasilkan dari sepak bola dan tidak diinvestasikan kembali ke tim," kata seorang penggemar di sekitar Old Trafford.

From the streets of Manchester, we rose

Our new @adidasFootball 2023/24 home kit, out now #MUFC