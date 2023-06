Laga Liga 1 Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur ke 3 Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) resmi memundurkan jadwal pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar pada pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024. Dari yang semula akan digelar pada Minggu, 2 Juli, laga perdana Macan Kemayoran bakal berlangsung pada Senin, 3 Juli 2023.

PT LIB telah mengirim surat keputusan resmi kepada manajemen Persija Jakarta. PT LIB merekomendasikan laga tersebut mundur usai mengadakan rapat koordinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 30 Juni 2023.

Keputusan memundurkan pertandingan Persija Jakarta dan PSM Makassar termaktub dalam Surat LIB Nomor 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 Tanggal 22 Juni 2023.

"PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK," tulis surat LIB dikutip dari keterangan resmi Persija.

"Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar," tulis lanjutan surat PT LIB tersebut.

Duel Persija Jakarta vs PSM Makassar sempat diwarnai sejumlah drama. Awalnya, pertarungan tersebut direncanakan untuk menjadi laga pembuka Liga 1 2023-2024. Namun, rencana itu batal terwujud. Sebagai gantinya, laga Bali United vs PSS Sleman akan menjadi pertandingan pembuka kompetisi musim ini.

Beberapa hari menjelang kick-off, media sosial diramaikan dengan kabar batalnya laga Persija vs PSM digelar di SUGBK. Dalam gambar yang beredar disebutkan bahwa PPKGBK tidak merekomendasi partai tersebut diadakan di stadion utama karena alasan keamanan dan kesehatan rumput.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

PPKGBK pun menyarankan agar partai Persija vs PSM dilaksanakan di Stadion Madya GBK. Kabar lain menyebut pertandingan akan dipindahkan ke Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi.

Akan tetapi, kabar itu terbantahkan setelah PPKGBK telah mencapai kesepakatan dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Persija Jakarta untuk penggunaan stadion tersebut. Pihak PPKGBK berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan Persija vs PSM dan menetapkan standar tinggi dalam kesiapan arena, khususnya pada area lapangan.

Kini muncul perubahan jadwal hanya dua hari jelang pertandingan bergulir. Meski begitu, Direktur Utama Persija Jakarta Mohamad Prapanca memastikan timnya akan tetap fokus meski adanya dinamika yang terjadi.

"Semangat kami dalam menghadapi laga perdana tetap sama. Seluruh elemen tim dan manajemen klub, dan panitia pelaksana (panpel) pertandingan, tetap mempersiapkan laga menghadapi PSM dengan maksimal untuk meraih hasil terbaik," ucap Prapanca.

Pilihan Editor: Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama: Jadwal, H2H, Formasi