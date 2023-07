Jadwal BRI Liga 1 2023-2024 Minggu 2 Juli: Ada 3 Pertandingan, Termasuk Persib Bandung Vs Madura United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 2023-2024 akan memasuki hari kedua, Minggu, 2 Juli 2023. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk Persib Bandung Vs Madura United.

Persib Bandung akan menamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, mulai 15.00 WIB. Aksi kedua tim akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio.

Pelatih Persib, Luis Milla, mewaspadai kekutan lawan. "Madura United merupakan salah satu tim yang berbahaya dan selalu memulai liga dengan sangat kuat. Kami menaruh hormat kepada Madura United karena memiliki ide dan pemain yang bagus," kata dia.

Ia berharap dukungan dari Bobotoh Persib bisa jadi pembeda. "Dengan adanya satu pemain tambahan, yaitu dukungan Bobotoh di stadion, saya yakin itu membuat perjuangan kami lebih mudah," kata pelatih asal Spanyol ini.

Pelatih baru Madura United, Mauricio Souza, optimistis menatapa laga ini. "Semua persiapan sudah berada di dalam rancangan kita. Semua program pramusim juga sudah dilakukan. Saya yakin kami sudah siap untuk menghadapi Persib," kata pria asal Brasil ini.

Selain laga di atas, jadwal BRI Liga 1 hari ini juga akan menampilkan laga Dewa United Vs Arema FC dan Barito Putera Vs Persita Tangerang.

Simak jadwal selengkapnya:

15.00 Dewa United Vs Arema FC (Vidio)

15.00 Persib Bandung Vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19.00 Barito Putera Vs Persita (Vidio).

