Bersiap Jalani Debut Bersama Persija Jakarta, Begini Komentar Ryo Matsumura Jelang Lawa Lawan PSM Makassar

Jadwal BRI Liga 1 2023-2024 Minggu 2 Juli: Ada 3 Pertandingan, Termasuk Persib Bandung Vs Madura United

Jadwal BRI Liga 1 2023-2024 Minggu, 2 Juli: Dewa United Vs Arema FC, Persib Bandung Vs Madura United, Barito Putera vs Persita.