Klasemen BRI Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama: Barito Putera Tempati Puncak, Persib Kelima

TEMPO.CO, Jakarta - Barito Putera untuk sementara memuncaki klasemen BRI Liga 1 2023-2024 pekan pertama. Mereka naik ke puncak setelah menang 2-0 saat menjamu Persita Tangerang di Demang Lehman Stadium Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, 2 Juli 2023.

Pada pertandingan tersebut, PS Barito Putera menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama. Gol pertama Laskar Antasari dicetak Gustavo Tocantins pada menit ke-14 dan Rizky Pora pada menit ke-26.

Barito Putera untuk sementara memuncaki klasemen BRI Liga 1 Indonesia dengan perolehan tiga poin. Mereka unggul selisih gol dari Persebaya Surabaya, Dewa United, dan PSS Sleman.

Dewa United mampu menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Minggu. Gol kemenangan Dewa United dicetak oleh pemain asing Alex Martins Ferreira pada menit 75.

Sementara itu, pada hari yang sama, Persib Bandung hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu madura United di di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Gol David Da Silva menyelamatkan Persib dari kekalahan setelah sempat Jaja Gomes.

Rekap Hasil BRI Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama

Sabtu, 1 Juli 2023

Bali United Vs PSS Sleman 0-1.

Persis Solo Vs Persebaya 2-3.

Minggu, 2 Juli 2023

Dewa United Vs Arema FC 1-0

Persib Vs Madura United 1-1

Barito Putera Vs Persita 2-0.

Klasemen BRI Liga 1 2023-2023





Jadwal BRI Liga 1 Senin, 3 Juli 2023

15.00 RANS Nusantara Vs Persikabo 1973 (Vidio)

15.00 Persik Vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

19.00 PSIS Vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persija Vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

