Jadwal BRI Liga 1 Senin 3 Juli 2023: 4 Laga, Ada Persija Jakarta vs PSM Makassar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 2023-2024 pada Senin, 3 Juli 2023, akan akan menampilkan empat laga terakhir pekan pertama. Ada laga besar Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Ini akan jadi duel menarik antara runner-up dan juara musim lalu. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai 19.00 WIB dengan disiarkan Indosiar dan Vidio.

Persija memiliki rekor bagus saat bertemu PSM. Mereka menang empat kali dan sekali imbang dalam lima laga terakhirnya.

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tidak mau terpaku pada catatan bagus tersebut. "Saya tidak terlalu fokus pada statistik sebelumnya. Kita sekarang ada di masa kini dan bukan di masa lalu. Mungkin kalau Tuhan bersama kita, baru kita bisa menentukan kita bisa menang atau tidak," kata Doll di Jakarta, Minggu sore.

Selain itu, Doll juga menilai bahwa PSM tetap merupakan tim yang kuat karena para pemainnya telah bermain bersama dalam kurun waktu yang lama sehingga koneksi antar pemain berjalan dengan sangat baik.

Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menyebut laga kontra Persija akan sulit. "Kami sudah lama tidak pernah menang away melawan Persija sejak 2017. Musim lalu kami kalah telak, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit," ujar dia dalam sesi konferensi pers Belleza Suite Jakarta, Minggu 2 Juli 2023.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Persija menang dengan skor 4-2. Abdulla Yusuf Helal dan Aji Kusuma masing-masing memborong dua gol, sedangkan gol balasan PSM dicetak Everton dan Rasyid Bakrie.

Terakhir kali Juku Eja menang tandang melawan Persija terjadi pada 2016. Kala itu, gol tunggal Maldini Pali sudah cukup untuk membuat PSM membawa pulang tiga poin dari Jakarta.

Sebelumnya, duel Liga 1 ini mengalami dua kali perubahan jadwal. Semula pertandingan ini dijadwalkan pada Sabtu, 1 Juli, kemudian digeser Minggu, 2 Juli, hingga akhirnya diundur lagi ke hari ini.

Selain pertandingan Persija vs PSM, hari ini juga ada tiga pertandingan lain. Inilah jadwalnya:

15.00 RANS Nusantara Vs Persikabo 1973 (Vidio)

15.00 Persik Vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

19.00 PSIS Vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persija Vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio)

