Jadwal Bola Sabtu 8 Juli 2023: 4 Laga Pekan Kedua Liga 1, Final Piala Eropa U-21

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu, 8 Juli 2023, menampilkan pertandingan Liga 1 dan final Piala Eropa U-21. Ada lima pertandingan yang akan berlangsung.

Jadwal Liga 1 akan menampilkan empat pertandingan pekan kedua. Pada sore hari, mulai 15.00 WIB, akan berlangsung laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera yang disiarkan Indosiar.

Baca Juga: Prediksi Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Pekan Kedua Liga 1 Sabtu Malam Ini 8 Juli 2023

Kedua tim mengejar kemenangan kedua. Persebaya mengalahkan Persis Solo 3-2 pada pekan pertama lalu. Sedangkan Barito menang 2-0 atas Persita.

Selain itu ada aksi juara bertahan PSM Makassar melawan Dewa United. PSM baru ditahan Persija Jakarta 1-1, sedangkan Dewa United menang 1-0 atas Arema FC.

Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, akan berlangsung Borneo FC Vs Bali United, yang disiarkan langsung Indosiar. Pada saat sama Persita Tangerang juga menjamu PSIS Semarang.

Malam ini juga akan berlangsung final Piala Eropa (Euro) U-21 2023. Inggris dan Spanyol akan berebut gelar juara di Adjarabet Arena, Batumi, Georgia. Inggris mengear gelar ketiganya, sedangkan Spanyol membidik trofi keenam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Bola Selengkapnya, Sabtu, 8 Juli 2023:

Final Piala Eropa U-21 2023

23.00 Inggris vs Spanyol.

Liga 1 Pekan Kedua

15.00 Persebaya Vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

15.00 PSM Makassar Vs Dewa United (Vidio)

19.00 Persita Tangerang Vs PSIS Semarang (Vidio)

19.00 Borneo FC Vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Pilihan Editor: 5 Perkembangan JIS dalam Sepekan, Termasuk Hoaks Rp 5 Triliun