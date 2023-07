Jadwal Premier League 2023-2024 Pekan Pertama: Ada Duel Guru Murid di Laga Manchester City vs Burnley

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim baru Premier League kain mendekat. Rangkaian kompetisi Liga Inggris musim 2023-2024 akan berlangsung 11 Agustus 2023 hingga 19 Mei 2024.

Manchester City merupakan juara bertahan. Mereka akan mengawali kompetisi dengan bertandang ke kandang tim promosi Burnley. Laga ini akan berlangsung pada Sabtu dinihari, 12 Agustus 2023, dan menjadi partai pembuka jadwal musim ini.

Partai ini menyajikan aspek menarik. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, akan menghadapi mantan kapten Man City, Vincent Kompany, yang musim membawa Burnley promosi ke Liga Premier musim depan2023-2024. Ini ibarat adu cerdik guru dan murid.

Tim yang menjadi tunner-up musim lalu, Arsenal, akan menjamu Nottingham Forest dalam pekan pertama. Aksi kedua tim akan berlangsung Sabtu malam, 12 Agustus 2023.

Aksi Chelsea termasuk yang ditunggu banyak penggemar Liga Inggris. Tim ini akan tampil dengan pelatih baru, Mauricio Pochettino. Mereka akan memulai musim dengan menjalani laga berat, menjamu Liverpool, Ahad malam, 13 Agustus 2023.

Pertandingan pembuka Premier League lainnya antara lain akan menampilkan aksi Tottenham Hotspur menghadapi tuan rumah Brentford, Manchester United melawan tim tamu Wolverhampton Wanderers, dan Newcastle United menyambut Aston Villa.

Tim promosi Sheffield United menghadapi Crystal Palace dan Luton Town, yang kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 1995, menghadapi Brighton & Hove Albion.

Jadwal Premier League 2023-2024 Pekan Pertama:

Sabtu, 12 Agustus 2023

02.00 WIB: Burnley vs Manchester City

18.30 WIB: Arsenal vs Nottingham Forest

21.00 WIB: Bournemouth vs West Ham United

21.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Luton Town

21.00 WIB: Everton vs Fulham

21.00 WIB: Sheffield United vs Crystal Palace

23.30 WIB: Newcastle vs Aston Villa.

Ahad, 13 Agustus 2023

20.00 WIB: Brentford vs Tottenham Hotspur

22.30 WIB: Chelsea vs Liverpool.

Selasa, 15 Agustus 2023

02.00 WIB: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers.

